Sheinbaum confía evitar nuevos aranceles a México; Seguirá negociación con Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México sigue trabajando para evitar nuevos aranceles, ello después que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anticipó aranceles a 60 países con base en investigaciones sobre trabajo forzado, entre los cuales se encuentra México.

Durante la mañanera desde Toluca, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esperar, al ser cuestionada sobre los riesgos que esto representa para nuestro país y es que ya se explicó al gobierno de Donald Trump las razones por las que no debe haber más gravámenes contra nuestro país.

“Esta aplicación de aranceles tiene que ver con una nueva forma que le llaman la 301, el esquema de sanción, tiene que ver con aranceles que en su momento puso el presidente Trump, si recuerdan, fue el esquema de aranceles recíprocos. En esos aranceles recíprocos México no estaba por que previamente se habían aplicado a todos los productos que no pasan por el tratado comercial. Entonces, estamos esperando, tuvo audiencia la Secretaría de Economía la semana pasada, si mal no recuerdo, para dar todos los argumentos de por qué no debe haber mayores eh aranceles a México, pero vamos a esperar”. —

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¿Cómo avanzan las negociaciones del T-MEC?

Sheinbaum Pardo evitó dar más detalles y sólo recordó que ayer inició la tercera ronda de negociaciones en torno al T-MEC. Lo que sí es que este martes descartó que México prepare nuevas medidas contra Canadá, ello después que su homólogo Donal Trump impuso aranceles de 50% a diversos productos canadienses, y tarifas de hasta 100% a medicamentos genéricos si los fabricantes no trasladan su producción a territorio estadounidense.

“No. Esta semana hoy llega No sé, ayer llegaron o el día de hoy, pero hoy inician los trabajos de relacionados con la revisión del tratado formales aquí en México. Eh hasta ahora esta semana yo también veo al embajador Greer eh personalmente y vamos a estar dando información de cuál es el avance” —

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¿Qué sigue en la revisión del tratado comercial?

Este miércoles, la Jefa del Ejecutivo Federal confirmó que este jueves será la reunión con el representante comercial de Estados Unidos en Palacio Nacional por la mañana.

En días anteriores ha dejado claro que la intención es concluir con el tema de los gravámenes a fin que los próximos años, sólo haya una revisión del cumplimiento del T-MEC mientras se mantiene la posibilidad que en cualquier momento se ratifique el tratado otros 16 años más.

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