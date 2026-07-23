Amy Winehouse, 15 años después: el legado de una voz que nunca dejó de escucharse

Una estrella que brilló demasiado rápido

El 23 de julio de 2011 el mundo de la música quedó en silencio. Amy Winehouse fue encontrada sin vida en su casa del barrio de Camden, en Londres. Tenía apenas 27 años, pero ya había escrito una de las páginas más importantes del soul contemporáneo. Quince años después, su historia sigue despertando emociones y preguntas sobre el precio de la fama, las adicciones y el talento desbordante.

Su voz grave e inconfundible devolvió al soul y al jazz un lugar privilegiado en la música popular de los años 2000. Aunque su carrera discográfica se limitó a dos álbumes de estudio, Frank (2003) y Back to Black (2006), bastaron para convertirla en un fenómeno global y en una influencia para toda una generación de artistas.

Mx - Amy Winehouse. (Photo by Chris Christoforou/Redferns) / Chris Christoforou Ampliar

Las últimas horas de Amy

Los días previos a su muerte estuvieron marcados por una mezcla de esperanza y preocupación. Tras cancelar una gira europea debido a su estado de salud, Amy permanecía en su residencia de Camden intentando recuperarse de sus problemas con el alcohol.

De acuerdo con las investigaciones realizadas entonces, la cantante pasó su última noche escuchando música y viendo televisión. A la mañana siguiente fue encontrada sin respuesta en su habitación por uno de sus guardias de seguridad. Posteriormente, las pruebas forenses concluyeron que falleció a causa de una intoxicación etílica accidental, después de haber retomado el consumo de alcohol tras un periodo de abstinencia.

Su muerte la convirtió en una de las integrantes más recordadas del llamado “Club de los 27”, grupo de músicos que fallecieron a esa misma edad y cuya desaparición marcó profundamente la historia del rock y la música popular.

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Un legado que sigue creciendo

Lejos de apagarse, la figura de Amy Winehouse ha ganado fuerza con el paso del tiempo. Canciones como Rehab, You Know I’m No Good, Love Is a Losing Game y Back to Black continúan acumulando millones de reproducciones y siguen siendo referentes obligados para nuevas generaciones de músicos.

Artistas como Billie Eilish, Raye, Olivia Dean o Lola Young han reconocido públicamente la influencia que la británica tuvo en su forma de escribir, interpretar y entender la música. Incluso productores como Mark Ronson han señalado que trabajar con ella transformó sus propias carreras.

Su estética, el delineado negro, el peinado beehive y los tatuajes, también trascendió la música para convertirse en un símbolo de la cultura pop.

Mx - Amy Winehouse. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) / Gareth Cattermole Ampliar

Más allá de la tragedia

Quince años después, la conversación sobre Amy Winehouse ha cambiado. Si en vida fue perseguida constantemente por los tabloides británicos, hoy su historia suele abordarse desde una perspectiva más humana, reflexionando sobre la salud mental, las adicciones y la presión que enfrentan las figuras públicas.

Documentales, homenajes y exposiciones continúan reivindicando su talento por encima del sensacionalismo que rodeó sus últimos años. La industria musical sigue considerándola una artista irrepetible, capaz de transmitir vulnerabilidad y fuerza con una autenticidad difícil de igualar.

Amy Winehouse dejó el escenario demasiado pronto, pero su música continúa sonando con la misma intensidad que hace dos décadas. A 15 años de su partida, su voz sigue recordando que las grandes leyendas nunca desaparecen del todo; simplemente encuentran nuevas generaciones dispuestas a escucharlas.

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