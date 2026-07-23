EE.UU. mantiene libre de aranceles el 85% de las exportaciones mexicanas; Ebrard destaca avances del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, aseguró que la decisión del gobierno de Estados Unidos de sustituir los aranceles aplicados bajo la Sección 122 por medidas sustentadas en la Sección 301 no representa un cambio en el trato de los aranceles, ya que alrededor del 85 por ciento de las exportaciones nacionales que cumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero.

Cordial reunión en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer (USTR) sobre el TMEC y el futuro de la relación económica entre México y Estados Unidos. pic.twitter.com/BMQW6cuCya — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 23, 2026

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¿Qué cambia para México con los nuevos aranceles de Estados Unidos?

Las declaraciones se dieron al concluir la tercera ronda de conversaciones bilaterales entre las delegaciones comerciales de ambos países, encabezadas por Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, realizadas del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México.

El funcionario explicó que el anuncio difundido este jueves por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el marco de las investigaciones de la Sección 301 sobre trabajo forzado, ya era del conocimiento del gobierno mexicano y no modifica las condiciones comerciales vigentes.

“Muy buena tarde para informarles que seguimos avanzando en nuestras conversaciones con el embajador Jameson Greer. Inclusive, el día de hoy tuve una reunión con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y hemos venido avanzando, tratando de aproximar las posiciones de lo que Estados Unidos está buscando con lo que México está buscando, a partir de lo que nos es común, que es la integración económica que tenemos. Hace unos momentos se publicó una resolución que ustedes pueden identificar, como la 301, o sea, el resultado de las investigaciones sobre la 301, en donde se establece para 60 países la sustitución de las disposiciones de una norma denominada 122, por otra que se denomina 301. Bueno, para lo que tiene que ver con México, después de revisar, pues son un poquito más de 400 cuartillas. Lo que les puedo decir de fondo es lo siguiente, quedan excluidos todas las exportaciones de México, más del 80 por 100, que cumplen con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, el T-MEC, es decir, no hay cambio en eso.”

Con Jamieson Greer y su equipo llegando a la Secretaría de Economía pic.twitter.com/bxfNSMbpCN — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 23, 2026

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¿Cómo quedan las exportaciones mexicanas bajo la Sección 301?

Ebrard añadió que el arancel de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con las reglas de origen tampoco representa una modificación respecto al esquema vigente.

“Respecto a lo que nos aplican, pues es lo mismo que teníamos, solamente que cambia de fundamento. Ese 10 por 100 ya lo teníamos para lo que no cumple las disposiciones o reglas de origen del Tratado de Libre Comercio. En síntesis, no vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy. Esto se publica porque mañana vence el plazo que tenían para hacerlo. Entonces, ya lo sabíamos para resumirles, ya estábamos informados por USTR, por el embajador Greer, incluso se lo comentó hoy a la presidenta, se lo informó y sus detalles. En segundo lugar, no afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora, es la misma en la que tendremos los días subsecuentes. Y en tercer lugar, ese 10 por 100 es del mismo nivel que teníamos. A otros países les pusieron un poco más, 12.5.”

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el nuevo esquema mantiene sin arancel aproximadamente el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, al conservar la exención para los productos que cumplen con las disposiciones del T-MEC. El 10 por ciento previsto bajo la Sección 301 sustituye al gravamen aplicado bajo la Sección 122, sin incrementar la carga arancelaria para México.

Noticias relevantes de las conversaciones con USTR y el Emb. Jamieson Greer : pic.twitter.com/tXxDo7iPdi — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 23, 2026

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¿Qué acuerdos dejó la tercera ronda de negociaciones del T-MEC?

La dependencia informó a través de un comunicado que durante la tercera ronda de negociaciones se registraron avances en temas como acero, aluminio, sus derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor regionales y sustitución de importaciones provenientes de Asia.

Como resultado del encuentro, ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones durante la primera quincena de septiembre, con el propósito de continuar la revisión del T-MEC y fortalecer la competitividad y la seguridad económica de América del Norte.

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