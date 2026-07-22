¿Cuándo murió Ozzy Osbourne? Esta fue la última aparición en público de ‘El Príncipe de las Tinieblas’

Ozzy Osbourne, el legendario cantante de la banda Black Sabbath, partió de este mundo el 22 de julio de 2025. Definitivamente, uno de los días más tristes en la música y a un año de su fallecimiento, te dejamos los detalles de su última aparición en público.

¿Cuándo y por qué falleció Ozzy Osbourne?

El cantante y compositor inglés causó mucha controversia por su vida llena de excesos y rock n’ roll. Sin embargo, eso no quita que fue pionero de un sonido inigualable e inspiración para muchos artistas del mundo del heavy metal, rock y más música.

Y es que entre inhalaciones de hormigas, alcohol, todo tipo de sustancias ilícitas en su cuerpo y una vida de rockstar, fueron motivos de estudio de varios científicos. Es decir, el cantante fue sometido a varios estudios para saber qué es lo que le ayudaba a Ozzy Osbourne a sobrevivir a distintos excesos en su vida, por lo que muchas veces se habló en tono de burla de una ‘inmortalidad’.

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Si bien la mayoría de sus fans creían que el cantante todavía soportaba más años de vida, inesperadamente, falleció un 22 de julio de 2026. ¿La causa? Un ataque al corazón que su cuerpo no soportó, además, hay que tomar en cuenta que Ozzy padecía Parkinson, lo que dificultó su supervivencia.

Mx - Ozzy Osbourne en su última aparición en público Ampliar

¿Qué hizo tan icónico a Ozzy Osbourne?

Ozzy o también conocido como ‘El Príncipe de las Tinieblas’ fue icónico y legendario por su creación del género heavy metal, y claro, de su personaje como el rockstar más top de todos los tiempos. Entre excesos de cualquier tipo, Ozzy Osbourne fue una persona que protestaba en sus canciones contra el sistema, tenía riffs inigualables pero característicos que no solo marcó a un generación de la época, sino que construyó un imperio que se fue pasando de una década a otra sin perderse en el medio, hasta la actualidad.

Bandas, artistas y solistas lo han considerado pionero en muchas cosas y sobre todo, una inspiración para ellos y ellas. Aunado a esto, su carrera musical manteniéndose siempre a la vanguardia y haciendo un show de su vida, llevaron a Ozzy a encontrarse con los reflectores a donde sea que iba.

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¿Cuál fue su última aparición en público?

La última aparición en público de Ozzy Osbourne fue en el mismo 2025 con un concierto que marcó el fin definitivo de Black Sabbath. Y es que, en ese show en vivo, Ozzy Osbourne se notaba claramente enfermo pues ya ni sostenerse en pie podía, sin embargo, lo dió todo.

Ozzy (de acuerdo con palabras de Sharon, su esposa) no veía su vida sin un escenario, por eso se esforzó demasiado en aparecer en ese último concierto junto a sus compañeros de banda, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, y que también, tuvieron invitados como Yungblud, Guns N’ Roses, aparición especial de Mötley Crüe en video y muchos otros artistas más.

Sin duda alguna, fue una presentación que marcó a miles de fans no solo de la banda, sino del mismísimo ‘Príncipe de las Tinieblas’, Ozzy Osbourne.