¡’La La Land’ cumple 10 años! Estos son los cines que podrían proyectar la película en CDMX

Mx - A 10 años de su estreno, La La Land podría regresar a los cines en México

La película protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, ‘La La Land’, regresa a los cines por sus 10 años de estreno. Y si fuiste o sigues siendo fan de la película que muestra el amor verdadero, tal como es, te dejamos todos los detalles si es que quieres verla en cines de nuevo a 10 años de su estreno.

¿Cuándo se proyectará en cines ‘La La Land’?

Hasta el momento, la película sólo se ha anunciado en Estados Unidos, sin embargo, es cuestión de tiempo para que se haga oficial su llegada a México. Así que deberás estar pendiente de canales oficiales pues a partir del 16 de agosto de 2026 en el país vecino.

Con ello, se espera que a los cines de México y sobre todo, en CDMX, pueda llegar en la misma fecha o un poco más tarde.

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¿De qué trata ‘La La Land’ y por qué marcó a toda una generación?

A manera de musical, la película retrata la vida de dos jóvenes llenos de sueños por cumplir que comienzan una relación al mismo tiempo que la vida profesional de ambos va cambiando y es que, tal como pasa en la vida real, en varias ocasiones el amor de tu vida llega no para quedarse, sino para enseñarte algo más importante.

A medida que va avanzando la película, los protagonistas afrontan problemas cotidianos, lo que hace que se sienta cercana con el público, haciendo que muchos se identifiquen. Pero definitivamente lo mejor es el final, pues a diferencia de varias cintas que retratan el romance con un final feliz, ésta termina con uno verdadero.

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‘La La Land’ fue de las más premiadas en los Oscar

En 2016, ‘La La Land’ se llevó varios premios Oscar al ser considerada una de las mejores películas musicales en el cine, tales como:

Mejor Director: Damien Chazelle

Mejor Actriz: Emma Stone

Mejor Fotografía

Mejor Banda Sonora

Mejor Canción Original

Mejor Diseño de Producción

Asimismo, se llevó 7 Golden Globes, premios BAFTA y varios Critic’s Choice Awards. Y si quieres revivir el fenómeno de la cinta a 10 años de su estreno, puedes verla mientras en Prime Video.