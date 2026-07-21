Revisión del T-MEC inicia con expectativa; Cámara de Diputados espera acuerdos para México

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció porque el gobierno mexicano tenga éxito en la nueva ronda de negociaciones en la revisión T-MEC, que comienza este martes con los representantes comerciales de Estados Unidos.

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¿Qué espera la Cámara de Diputados de la revisión del T-MEC?

Señaló que, aunque hay varios casos negativos en la relación bilateral que hacen más difíciles los acuerdos, dijo confiar en que los negociadores mexicanos encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, obtengan buenos resultados para nuestro país, porque de lo contrario la economía nacional se vería en serios problemas.

“Una negociación muy compleja, un segundo descalabro seguido en materia del T-MEC podría tener impactos negativos directos no solo en algunas ramas de nuestro comercio sino en toda la economía nacional. Hago votos porque el Gobierno de México esta vez pueda entregar buenas noticias en materia de comercio exterior”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

La legisladora del PAN consideró que México debe demostrar que es un socio confiable, un país en el que se respeta la ley y el estado de derecho, que se castiga a los delincuentes y se mete a la cárcel a los funcionarios corruptos.

Aranceles a Canadá, declaraciones del director de la DEA y señalamientos sobre espías rusos anticipan un proceso muy complejo.



Es fundamental que nuestro país tenga éxito en este proceso, que continúa hoy en la Secretaría de Economía.



Un segundo descalabro en las negociaciones… pic.twitter.com/ETz5LGkXpK — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) July 22, 2026

¿Qué panorama prevén los legisladores para el tratado comercial?

En tanto, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC de la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, confió también que con este diálogo bilateral en materia comercial, habrá buenas noticia para México y no descartó que antes del 2036 cuando concluye, haya una nueva revisión para ampliar este importantísimo acuerdo que conviene a los tres países de Norteamérica.

“Hay diez años más y seguramente cada vez que venga una terminación del T-MEC otra vez se va a hacer una extensión, estoy seguro porque necesitamos. La mano de obra mexicana y lo digo como dirigente nacional obrero, es la mejor mano de obra del mundo, yo me quisiera preguntar qué haría un día Estados Unidos sin todos nuestros connacionales que son quienes todos los días trabajan en Estados Unidos de América”. — Pedro Haces, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC de la Cámara de Diputados

Pedro Haces, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC Ampliar

El diputado morenista negó que Marcelo Ebrard tenga un mal desempeño en las negociaciones del T-MEC, al contrario, consideró que el titular de Economía ha tenido gran pericia en los acuerdos de comercio exterior.

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