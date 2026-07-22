Los 5 errores que debes evitar al conducir bajo la lluvia para prevenir accidentes

La lluvia cambia por completo las condiciones del camino

Basta con que comiencen a caer las primeras gotas para que el riesgo al volante aumente considerablemente. El agua reduce la adherencia de las llantas al pavimento, disminuye la visibilidad y hace que cualquier maniobra brusca pueda terminar en un derrape o una pérdida de control del vehículo.

Aunque muchas personas continúan conduciendo como si las condiciones fueran las mismas que en un día soleado, especialistas en seguridad vial señalan que es precisamente esa confianza la que puede provocar accidentes. Adaptar la velocidad, aumentar la atención y anticiparse a cualquier imprevisto son algunas de las medidas más importantes para circular de manera segura.

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No guardar suficiente distancia

Uno de los errores más frecuentes es conducir demasiado cerca del vehículo de enfrente. Cuando el pavimento está mojado, la distancia necesaria para detener un automóvil aumenta considerablemente debido a la menor fricción entre las llantas y el asfalto.

Por ello, los expertos recomiendan dejar un espacio mayor al habitual para contar con el tiempo suficiente para reaccionar si el vehículo delantero frena de manera inesperada.

Mx - Errores al conducir con lluvia / Vitalii Marchenko Ampliar

Mantener la misma velocidad que en un día seco

Otro error común consiste en no reducir la velocidad. Aunque el camino parezca transitable, el exceso de velocidad favorece el fenómeno conocido como aquaplaneo o hidroplaneo, en el que las llantas pierden contacto con el pavimento al deslizarse sobre una capa de agua.

Cuando esto ocurre, el conductor puede perder completamente el control de la dirección y del frenado. Por ello, es recomendable acelerar y frenar de manera progresiva, evitando movimientos bruscos del volante.

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Ignorar los vidrios empañados

La humedad dentro del vehículo puede empañar rápidamente el parabrisas y las ventanas, reduciendo la visibilidad. Muchas personas intentan solucionar el problema limpiando el cristal con un trapo o con la mano, pero esta medida solo ofrece un alivio momentáneo.

Lo más recomendable es utilizar correctamente el desempañador, la calefacción o el aire acondicionado para eliminar la humedad y mantener una visión clara del camino durante todo el trayecto.

Mx - Errores al conducir con lluvia / Jose A. Bernat Bacete Ampliar

Atravesar calles inundadas sin evaluar el riesgo

Los encharcamientos pueden ocultar baches profundos, alcantarillas abiertas o incluso corrientes de agua con suficiente fuerza para desestabilizar un automóvil. Además, si el nivel del agua supera la mitad de las ruedas, existe el riesgo de que el motor aspire agua y sufra daños graves.

Si no es posible conocer la profundidad de la inundación, lo más seguro es buscar una ruta alterna o esperar a que el nivel del agua disminuya.

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Descuidar el estado del vehículo

La seguridad al conducir bajo la lluvia comienza antes de encender el motor. Revisar que las llantas tengan suficiente dibujo, comprobar el funcionamiento de los limpiaparabrisas y verificar que las luces operen correctamente puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.

Conducir bajo la lluvia no tiene por qué convertirse en una experiencia peligrosa, siempre que se adapten los hábitos de manejo a las condiciones del clima. Reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y evitar maniobras imprudentes son acciones sencillas que ayudan a proteger tanto al conductor como al resto de los usuarios de la vía.