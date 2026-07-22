Frotar una papa cortada por la mitad sobre los espejos del auto: para qué se cree que funciona

El almidón de la papa podría ayudar a formar una capa temporal sobre el cristal que retrase la aparición del empañamiento.

Durante la temporada de lluvias o cuando amanece haciendo un frío que cala, hay un problema con el que se topan un buen de automovilistas, el parabrisas, las ventanas y hasta los espejos del coche se empañan, haciendo más difícil ver con claridad mientras manejas. Y aunque hay muchos productos especiales para evitarlo, también hay un truco casero que desde hace años: frotar una papa cruda sobre el cristal.

¿Por qué se cree que funciona?

El empañamiento aparece cuando el aire cálido y húmedo choca con un vidrio frío. En ese momento, el vapor de agua se convierte en pequeñas gotitas que dispersan la luz y forman esa capa blanquecina que estorba la visibilidad.

La papa tiene una buena cantidad de almidón. Al pasarla sobre el cristal deja una película muy delgada que podría cambiar la manera en que la humedad se acomoda sobre la superficie. En lugar de juntarse rápido en pequeñas gotas, el agua puede distribuirse de forma más pareja, ayudando a retrasar o disminuir el empañamiento.

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¿También sirve para los espejos exteriores?

Hay quienes también pasan la papa por los espejos laterales con la idea de que el agua de lluvia resbale más fácil. Sin embargo, el efecto suele durar poco tiempo. No convierte el cristal en una superficie que repela el agua como sí lo hacen algunos tratamientos comerciales diseñados para eso... pero puede servir en algunas ocasiones.

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Cómo probar este remedio casero

Si te dio curiosidad y quieres intentarlo, estos son los pasos:

Limpia primero el cristal.

Quita el polvo, la suciedad y cualquier resto de grasa para que el vidrio quede lo más limpio posible.

Frota la papa.

Parte una papa cruda a la mitad y pásala sobre el cristal seco con movimientos parejos. Si la superficie de la papa se empieza a secar, hazle un corte delgadito para dejar expuesta una parte fresca.

Pule el cristal.

Espera un par de minutos y luego pasa un paño de microfibra limpio y seco para retirar el exceso y dejar el vidrio transparente.

Si tu coche se empaña muy seguido o el problema es más intenso, lo más recomendable sigue siendo usar el sistema de desempañado del vehículo o algún producto diseñado para ese propósito, ya que normalmente ofrecen resultados más constantes y duraderos.

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