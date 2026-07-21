Tren Interurbano México-Toluca: qué pasó con el aumento de 10 pesos al estacionamiento

Conoce cuál es la tarifa vigente, qué pasó con el ajuste y en qué estaciones aplica. IA

El aumento de 10 pesos anunciado para los estacionamientos del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” fue cancelado después de las inconformidades expresadas por los usuarios. Por ahora, el costo del servicio se mantiene en 30 pesos, de acuerdo con reportes publicados tras la suspensión del ajuste.

La modificación había comenzado el jueves 16 de julio de 2026 en los estacionamientos ubicados en las estaciones Zinacantepec, Metepec y Lerma. Los avisos colocados en los accesos indicaban que los automovilistas pagarían 40 pesos durante el horario diurno y hasta 50 pesos por el servicio nocturno.

Sin embargo, los operadores dieron marcha atrás y retiraron el incremento. Los usuarios continuarán pagando la tarifa vigente de 30 pesos, por lo que el aumento ya no se encuentra activo.

¿Cuánto cuesta el estacionamiento del Tren Interurbano en 2026?

La tarifa actual para utilizar los estacionamientos oficiales de El Insurgente es de 30 pesos. El cobro corresponde únicamente al espacio para dejar el automóvil y no forma parte del precio del boleto para viajar en el tren.

El servicio está disponible en las estaciones Zinacantepec, Metepec y Lerma, utilizadas por pasajeros que llegan en vehículo particular y continúan su trayecto en transporte ferroviario.

Cuando comenzó el cobro por estacionamiento, en agosto de 2025, se aplicó inicialmente una tarifa promocional de 25 pesos por tiempo libre en estas tres estaciones. Posteriormente, el precio aumentó a 30 pesos.

¿De cuánto era el aumento anunciado?

El ajuste representaba un incremento de 10 pesos sobre la tarifa habitual. El costo diurno pasaría de 30 a 40 pesos para los vehículos que ingresaran entre las 05:00 y las 19:00 horas.

Para quienes utilizaran el estacionamiento entre las 19:01 y la 01:00 horas, el cobro anunciado era de 50 pesos. También se advertía que no existiría tolerancia después del cierre y que los automóviles restantes podrían ser retirados con grúa.

El incremento equivalía a un aumento aproximado de 33 por ciento respecto al costo regular del servicio durante el día.

¿El precio del viaje en El Insurgente también aumentó?

La cancelación y el anuncio del aumento se relacionan exclusivamente con los estacionamientos. La tarifa del viaje en el Tren Interurbano no fue modificada por esta medida.

El Insurgente conecta actualmente Zinacantepec con Observatorio y forma parte de la red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. El servicio completo hasta Observatorio comenzó operaciones en febrero de 2026, tras la apertura del último tramo.

Los usuarios deben revisar únicamente los avisos colocados en los accesos y las cuentas oficiales del Tren El Insurgente antes de utilizar los estacionamientos, debido a que las tarifas y condiciones de operación pueden ser actualizadas.