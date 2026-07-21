Sheinbaum decretó nuevas reglas de jubilación para Millennials: edad mínima se adelanta a los 53

Los cambios en las reglas de jubilación permitirán que algunas generaciones de trabajadoras accedan a su retiro a una edad menor que la prevista anteriormente

Existe una idea muy extendida de que los Millennials ya se quedaron sin chance de jubilarse o que les va a tocar trabajar hasta una edad muy avanzada. Pero hay un detalle del histórico decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del que casi no se habla: los Millennials de mayor edad que entraron muy jóvenes a trabajar para el gobierno sí podrían salir beneficiados con el congelamiento y la reducción de la edad de retiro.

Para ese grupo de trabajadores del Estado, la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum abre la posibilidad de lograr jubilarse desde los primeros cincuenta y tantos.

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Jubilación para nacidas en 1981: ¿Por qué la meta de los 53 años beneficia a esta generación?

El decreto publicado en el DOF establece que la reducción gradual de la edad mínima llegará a su punto final en 2034. A partir de ese año, la edad para tramitar la pensión por jubilación quedará fija en 53 años para las mujeres y en 55 años para los hombres.

Si lo ponemos en perspectiva:

Una mujer nacida en 1981, que forma parte de la primera generación Millennial, cumplirá justamente 53 años en 2034.

Si empezó a cotizar en el sector público a los 25 años, por ahí de 2006, y nunca se cambió al sistema de cuentas individuales, sino que permaneció en el régimen del Décimo Transitorio, para 2034 habrá cumplido al mismo tiempo los 28 años de servicio que exige la ley y la nueva edad mínima para jubilarse.

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Nueva edad de jubilación: las condiciones publicadas en el DOF para poder retirarte a los 53 años

Tal y como lo hemos expuesto aquí en W Radio en otras ocasiones, el decreto marca varios requisitos que se tienen que cumplir al pie de la letra para poder retirarse antes de los 60 años:

Estar en el régimen correcto.

Permanecer bajo el artículo Décimo Transitorio, fracción II, inciso a), de la Ley del ISSSTE, es decir, no haber elegido los bonos de pensión ni migrado a las cuentas individuales creadas con la reforma de 2007.

Tener la antigüedad necesaria.

Haber cotizado al menos 28 años si eres mujer o 30 años si eres hombre.

Entrar en el calendario de transición.

Cumplir con la tabla oficial que va reduciendo la edad de retiro cada tres años hasta dejarla fija en 53 años para mujeres y 55 para hombres a partir de 2034.

El propio decreto señala que esta medida se basa en el principio de progresividad de los derechos humanos y en la Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, establece que los recursos para pagar estas jubilaciones saldrán del presupuesto federal aprobado por la Cámara de Diputados, con el objetivo de garantizar el pago de la pensión a quienes cumplan todos los requisitos.

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