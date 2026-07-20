¿Qué es el brandwashing de Israel? Esto significa el concepto que ya comenzó a discutirse en Chiapas

En medio del debate sobre la relación entre el gobierno de Chiapas y diplomáticos de Israel, un concepto comenzó a aparecer en columnas de opinión y entre organizaciones civiles: “el brandwashing”. Y es que aunque el término no es nuevo, recientemente volvió a cobrar fuerza tras la publicación de análisis que advierten sobre el uso de la cooperación internacional y los intercambios institucionales para mejorar la imagen de un país en medio de conflictos internacionales. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre este término tan conflictivo.

¿Qué significa el “brandwashing”?

El término brandwashing puede traducirse como “lavado de imagen de una marca” y usualmente, se utiliza para describir estrategias mediante las cuales un gobierno, empresa o institución, intenta mejorar su reputación pública mediante iniciativas culturales, deportivas, tecnológicas y de cooperación.

¿Qué hace Israel con este concepto?

Aunque no se quiera reconocer públicamente que Israel ha hecho brandwashing, sí se han fortalecido con ejemplos como:

Tecnología e Innovación tipo Startup Nation

Durante más de una década, Israel ha promovido su imagen de esta manera, destacando su liderazgo en:

IA

Ciberseguridad

Agricultura de precisióón

Desalinización de agua

Medicina

Biotecnología

Asimismo, su cooperación internacional, por ejemplo con la agencia MASHAV, dependiente de Relaciones Exteriores israelí, ofrece capacitación técnica y proyectos de desarrollo de decenas de países. Y claro, el turismo es algo que han utilizado para atraer gente y dignificar su imagen con Jerusalén y la tierra prometida.

¿Qué tiene que ver Chiapas en todo esto?

La respuesta es sencilla y es que recientemente hubo reuniones entre autoridades del gobierno de Chiapas y representantes de la Embajada de Israel para dialogar sobre posibles mecanismos de cooperación, principalmente en materia de seguridad. A partir de esos encuentros, algunos analistas y organizaciones retomaron el concepto de “brandwashing” para preguntarse si ese tipo de colaboraciones también pueden influir en la percepción pública de Israel.

¿Qué dice Israel al respecto?

Claramente Israel ha negado cualquiera de este tipo de declaraciones, por lo que menciona que en realidad, esos programas de cooperación, innovación y ayuda al desarrollo, son parte de su contribución a la política exterior y de sus relaciones internacionales. Sin embargo, hay que visibilizar el tipo de relaciones que tiene Israel con México para no perder de vista lo que éstos hagan.