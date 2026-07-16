Un análisis de sangre promete detectar el riesgo de Alzheimer hasta una década antes de los síntomas

Mx - Análisis de sangre para detectar el Alzheimer. / Andrew Brookes

Un avance que cambia el panorama

La lucha contra el Alzheimer podría estar entrando en una nueva etapa. Un grupo internacional de investigadores presentó los resultados de un estudio que demuestra que un análisis de sangre es capaz de identificar a personas con un riesgo elevado de desarrollar la enfermedad entre cinco y diez años antes de que comiencen los problemas de memoria y el deterioro cognitivo.

El hallazgo fue dado a conocer durante la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer (AAIC) y representa uno de los avances más prometedores en el diagnóstico temprano de esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta a millones de personas en el mundo.

Mx - Alzheimer. / Francesco Carta fotografo Ampliar

El biomarcador que revela las primeras señales

La investigación se centró en una proteína presente en la sangre conocida como p-tau217, un biomarcador relacionado con la acumulación de placas de beta amiloide en el cerebro, uno de los principales rasgos característicos del Alzheimer.

Los científicos analizaron a cerca de 2 mil 700 adultos mayores que no presentaban síntomas de deterioro cognitivo al inicio del estudio. Tras varios años de seguimiento, descubrieron que quienes tenían niveles elevados de este biomarcador desarrollaban con mayor frecuencia problemas cognitivos y demencia en los años posteriores.

Los resultados mostraron que el análisis puede ofrecer una estimación del riesgo futuro de la enfermedad, permitiendo identificar a personas que podrían beneficiarse de vigilancia médica, cambios en el estilo de vida o futuros tratamientos preventivos.

Mx - Alzheimer. / Elena Popova Ampliar

Una herramienta para prevenir, no para diagnosticar

Los especialistas enfatizan que la prueba no debe interpretarse como un diagnóstico definitivo. Su utilidad radica en estimar el riesgo de desarrollar Alzheimer, de manera similar a como otros análisis permiten calcular la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes.

Actualmente, la precisión del análisis por sí solo ronda el 62%, pero cuando se combina con estudios como tomografías PET, punciones lumbares y evaluaciones neurológicas, la capacidad predictiva aumenta hasta cerca del 88%. Aun así, los investigadores consideran que todavía es necesario continuar validando su uso antes de incorporarlo de forma rutinaria en hospitales y clínicas.

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La importancia de detectar el Alzheimer antes

Uno de los principales retos del Alzheimer es que los cambios cerebrales comienzan muchos años antes de que aparezcan los primeros olvidos o dificultades cognitivas. Cuando los síntomas son evidentes, el daño neuronal suele ser considerable y resulta mucho más difícil frenarlo.

Por ello, disponer de una herramienta sencilla, accesible y poco invasiva como un análisis de sangre podría acelerar la identificación de personas con mayor riesgo y facilitar su participación en ensayos clínicos de medicamentos diseñados para retrasar o prevenir la enfermedad.

Los investigadores consideran que este tipo de pruebas será especialmente útil si los tratamientos preventivos que actualmente se encuentran en desarrollo demuestran ser eficaces en los próximos años.

Mx - Detectar Alzheimer. / Teera Konakan Ampliar

Aún falta camino por recorrer

Pese al entusiasmo que ha generado el estudio, los expertos hacen un llamado a la prudencia. Subrayan que, por ahora, no recomiendan que personas sanas soliciten este análisis fuera de protocolos de investigación, ya que aún existen interrogantes sobre cómo interpretar los resultados y cuál sería la mejor estrategia médica para quienes presenten un riesgo elevado.

Sin embargo, el avance confirma que el futuro del diagnóstico del Alzheimer apunta hacia pruebas de sangre capaces de detectar los primeros cambios biológicos de la enfermedad años antes de que afecte la memoria, ofreciendo una oportunidad inédita para intervenir de manera temprana y cambiar el curso de uno de los mayores desafíos de la salud pública mundial.

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