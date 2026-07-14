Programa Hoy No Circula miércoles: ¿Qué automóviles no circulan este 14 de julio del 2026 en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula 14 de julio de 2026: estos autos no podrán circular este martes en CDMX y Edomex. Getty Images / ©fitopardo

El programa Hoy No Circula se aplica este martes 14 de julio de 2026 en la Ciudad de México y diversos municipios del Estado de México. Aunque la fecha fue relacionada con un miércoles, el calendario confirma que el 14 de julio cae en martes; por ello, corresponde la restricción para vehículos con engomado rosa.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis establece que el programa opera de las 5:00 a las 22:00 horas, de lunes a sábado, en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios mexiquenses incluidos en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué automóviles no circulan este martes 14 de julio?

Este martes deben suspender su circulación los vehículos con:

Engomado rosa

Terminación de placa 7 u 8

Holograma de verificación 1 o 2

Los automóviles con holograma 2 también descansan todos los sábados, mientras que los de holograma 1 tienen restricciones sabatinas según el último número de su matrícula.

Los vehículos con hologramas 00 y 0 pueden circular normalmente, siempre que no se active una contingencia ambiental que establezca restricciones adicionales.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías capitalinas y en municipios metropolitanos como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Huixquilucan, La Paz, Tultitlán y Valle de Chalco, entre otros.

Los automovilistas deben revisar también las reglas vigentes para otras zonas del Estado de México, debido a la ampliación territorial del programa.

¿Qué vehículos están exentos de la restricción?

Entre las unidades exentas se encuentran los automóviles eléctricos, vehículos con celda de combustible, algunos híbridos registrados, motocicletas, tractores agrícolas y vehículos con placas para personas con discapacidad que cuenten con autorización.

La calidad del aire fue reportada como mala durante este martes; sin embargo, esto no significa automáticamente que exista contingencia. Los conductores deben revisar los comunicados de la CAMe, pues una activación podría modificar las restricciones habituales.