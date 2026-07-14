Jorge Romero acusa a Sheinbaum de mentir sobre la unidad nacional y respalda a migrantes

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de faltar a la verdad al asegurar que busca la unidad nacional y sostuvo que su gobierno ha actuado en sentido contrario.

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En un video difundido en su cuenta de X, el dirigente panista aseguró que existen dos posibilidades: que la mandataria no escuche a la oposición o que sí lo haga y decida “mentirle a la gente”.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, una de dos: o simplemente no escucha a la oposición, o sí la escucha y decide mentirle a la gente. En cualquier caso, es mentiroso decir que busca la unidad nacional. Usted y su movimiento se han encargado de todo lo contrario”. — Jorge Romero, dirigente del PAN

Presidenta @Claudiashein una de dos… o simplemente NO ESCUCHA a la oposición, o sí la escucha y decide mentirle a la gente.



En cualquier caso, es mentiroso decir que busca la Unidad Nacional.



Usted y su movimiento se han encargado de todo lo contrario.



Todo nuestro… pic.twitter.com/Fomd7Pbw2v — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 14, 2026

¿Qué mensaje envió el PAN a los migrantes mexicanos?

Romero también envió un mensaje de respaldo a las y los mexicanos en Estados Unidos y reiteró el compromiso del PAN de acompañarlos frente a las dificultades que enfrentan.

“Todo nuestro apoyo hoy y siempre a nuestros hermanos paisanos”. — Jorge Romero, dirigente del PAN

El dirigente nacional recordó que integrantes del PAN acudieron recientemente a la frontera, en Mexicali, para expresar personalmente su solidaridad con las familias mexicanas y defender sus derechos.

“El PAN siempre ha ayudado y por siempre ayudaremos a nuestros hermanos y hermanas paisanos. Reiteramos nuestro compromiso total... Estuvimos en la frontera, en Mexicali, para hacerles llegar nuestro respaldo y toda nuestra solidaridad, acompañando a las familias y alzando la voz en defensa de sus derechos”. — Jorge Romero, dirigente del PAN

¿Qué otra crítica lanzó el dirigente panista?

Romero lanzó una nueva crítica a la titular del Ejecutivo Federal al afirmar que “para usted mentir ya es como respirar”, al insistir en que el discurso de unidad nacional promovido por el Gobierno Federal no corresponde con sus acciones hacia la oposición.

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