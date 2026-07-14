Feria del Queso y Quesillo 2026 en México: ¿cuándo y dónde es? Entrada GRATIS

Si eres amante del queso y la gastronomía mexicana, este julio tienes una cita imperdible. La Expo Feria del Queso y el Quesillo Oaxaca 2026 reunirá a productores, artesanos y cocineros tradicionales en un evento con entrada completamente gratuita, donde los visitantes podrán degustar y comprar una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal.

La feria busca promover el consumo de productos locales, fortalecer a los pequeños productores y difundir una de las tradiciones gastronómicas más representativas del estado de Oaxaca.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Queso 2026?

La Expo Feria del Queso y el Quesillo Oaxaca 2026 se realizará del 18 al 20 de julio de 2026. El acceso será gratuito para todo el público y las actividades comenzarán desde las 10:00 horas.

Durante los tres días del evento participarán decenas de productores regionales que ofrecerán quesillo, quesos frescos, añejos, botaneros y otras especialidades, además de alimentos típicos preparados con estos ingredientes.

¿Qué actividades habrá en la feria?

Además de la exposición y venta de productos, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, muestras gastronómicas, presentaciones culturales y actividades familiares.

El objetivo del encuentro es impulsar la economía local y acercar a los visitantes al proceso de elaboración de uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía oaxaqueña. También habrá espacios para conocer el trabajo de productores artesanales y adquirir alimentos directamente de quienes los elaboran.

¿Cuánto cuesta la entrada?

Uno de los principales atractivos de la Feria del Queso 2026 es que la entrada será totalmente gratuita, por lo que cualquier persona podrá asistir durante los tres días del evento sin costo.

Las autoridades organizadoras recomiendan llegar con anticipación, especialmente durante el fin de semana, ya que se espera una importante afluencia de visitantes debido a la popularidad del evento y a la amplia oferta gastronómica que estará disponible.