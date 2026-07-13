Víctor N., ex director de PEMEX es vinculado a proceso pese al perdón de la víctima

Víctor N, ex director de Pemex podría obtener su libertad el día de mañana tras el escrito presentado por su esposa, María Felicia

Esta mañana fue vinculado a proceso, Víctor N., ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por la juez de control, Consuelo Correa, por el delito de violencia familiar en perjuicio de María Felicia y su hijo menor de edad.

La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana y tras dos horas de alegatos, la jueza Correa Ortiz leyó un documento enviado a la Oficialía de Partes donde la víctima se desistió de la denuncia en contra de Víctor RodríguezPadilla, con el argumento de que ya existe una conciliación.

Además, en el documento, Felicia expresó que no es de su interés presentarse ante un juez, a menos que sea para ratificar lo expresado en el texto.

🔴Jaime Rangel Díaz, abogado del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que su cliente podría obtener su libertad el día de mañana tras el escrito presentado por su esposa, en el que manifiesta que existe una conciliación y desiste de la denuncia.



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Luego de ello la Fiscalía se pronunció en contra del contenido, ya que el delito de violencia familiar se persigue de oficio, por lo que la audiencia fue desahogada como estaba marcado.

¿Qué resolvió la jueza sobre el caso?

Después de dos horas de escuchar argumento por la defensa y la fiscalía, la jueza justificó la vinculación por violencia familiar y la no vinculación por violencia vicaria y fijó fecha del 13 de octubre para la audiencia intermedia.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

La defensa del exdirector de PEMEX solicitó otra audiencia, esta de suspensión condicional del proceso, es decir, que puedan encontrar una salida alterna en la que ambas partes estén de acuerdo para encontrar una conciliación y reparación del daño.

Ante esta petición, la jueza solicito contactar a la víctima para que se presente este martes a las 8:15 de la mañana