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Gobierno respalda a esposa de Víctor Rodríguez Padilla: Habrá investigación sin importar el cargo

La subsecretaria del Derecho a una Vida libre de Violencias, Ingrid Gómez, informó que ya estableció contacto con María Felicia Jiménez y recordó los canales de atención para casos de violencia mujeres, incluyendo asesoría jurídica y acompañamiento institucional.

&quot;No habrá impunidad&quot;

"No habrá impunidad"

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En entrevista con Gabriela Warkentin, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez, dio a conocer que se comunicaron con María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de PEMEX tras sufrir violencia y tendrán una reunión para conocer los procesos de la denuncia acompañados de la Fiscalía de Ciudad de México.

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¿Qué apoyo brindará el Gobierno a la denunciante?

“Ella ha dicho que sí quiere levantar una denuncia, pero también quiere conocer, ya lo decían, este desconocimiento que tenemos muchas veces las ciudadanas sobre cuáles son nuestros derechos y qué podemos hacer en casos de violencia, pues merece la pena que lo expliquemos, que le informemos y que la acompañemos. Eso hacemos con los casos, incluso los casos que llegan a la línea 079 con la opción 1”.

—  Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias

Gómez informó que ante cualquier situación de violencia tienen un módulo de la Secretaría de las Mujeres y han recibido alrededor de 4 mil casos a los cuales les han brindado atención, algunos canalizados porque vienen de instancias federativas; puntualizó que tienen contacto con los mil centros libres, los 85 centros de justicia y con todas las fiscalías especializadas en atención de delitos de género.

¿Cuáles son los canales de atención para casos de violencia?

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias también puntualizó en las líneas 079 con la opción 1 donde han desarrollado un modelo de atención telefónica que permite la contención directa y en caso de que se trate de una emergencia enlazar directamente al 911 acompañando la víctima hasta que reciba los primeros auxilios.

“Pero me parece que es muy importante seguir informando a la ciudadanía y en este caso a las mujeres que no están solas, que el gobierno tiene mecanismos para informar, para canalizar y para acompañar”.

—  Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias

Gómez comentó que cuando se tienen y difunden videos como el que proporciono Felicia se revictimiza mucho a la persona, hijos y familia y puntualizó que están del lado de las víctimas y han trabajado mucho en el tema para evitar la impunidad, “no importa que digan que son amigos de políticos, la presidenta misma lo ha dicho, aquí la vamos a ayudar, que se haga una investigación”.

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