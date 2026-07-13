SCJN frena el juicio político contra Samuel García; Concede suspensión al gobernador de Nuevo León

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión que frena, de manera provisional, el juicio político promovido por el Congreso de Nuevo León en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, con lo que quedan suspendidos los efectos del procedimiento mientras se resuelve el fondo del asunto.

La resolución impide que el Poder Legislativo local emita sanciones como la destitución o la inhabilitación del mandatario estatal derivadas de ese procedimiento. La suspensión se suma al amparo provisional que un juzgado federal había otorgado previamente al gobernador.

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¿Qué argumentó la defensa del gobernador?

A través de sus redes sociales, Samuel García difundió el acuerdo de la Corte y aseguró que la resolución confirma que el proceso no podrá avanzar hasta que exista una determinación definitiva sobre la controversia constitucional y el juicio de amparo promovidos por su defensa.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales y fuentes cercanas al caso, la defensa del gobernador argumentó que el expediente integrado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local carecía de elementos probatorios suficientes, ya que únicamente incluía notas periodísticas y la identificación de la persona denunciante, situación que fue parte de los argumentos expuestos para solicitar la protección judicial.

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¿Qué sigue en el proceso contra el gobernador de Nuevo León?

El juicio político fue impulsado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León por un presunto actuar ilegal del mandatario relacionado con el uso de recursos públicos, procedimiento que ha formado parte de la confrontación política entre el Ejecutivo estatal y la mayoría legislativa integrada por PRI y PAN.

Hasta el momento, la suspensión tiene carácter provisional y no resuelve el fondo del litigio, por lo que la Suprema Corte deberá pronunciarse posteriormente sobre la constitucionalidad del procedimiento iniciado por el Congreso de Nuevo León.

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