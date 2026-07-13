Programa Hoy No Circula: ¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex este martes 14 de julio?

Si planeas salir en automóvil este martes 14 de julio de 2026, es importante revisar el Programa Hoy No Circula para evitar multas y contratiempos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este martes el programa opera de manera habitual, ya que no se ha activado una Contingencia Ambiental, por lo que las restricciones se aplican conforme al calendario oficial.

¿Qué autos no circulan este martes 14 de julio?

Este martes 14 de julio deberán suspender su circulación, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, los siguientes vehículos:

Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa, además de los valles de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Pueden circular con normalidad los vehículos que cuenten con:

Holograma 0 y 00 .

. Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público, de emergencia y de personas con discapacidad, conforme a la normatividad vigente.

En caso de que la CAMe active una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse mediante el programa Doble Hoy No Circula, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

¿Cuál es la multa por no respetar el programa?

Los conductores que incumplan el Programa Hoy No Circula pueden recibir una sanción económica equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular.

Antes de salir, verifica el holograma de tu automóvil, la terminación de las placas y consulta si existen cambios por contingencia ambiental. Así podrás circular sin inconvenientes y evitar sanciones durante este martes 14 de julio de 2026.