Vinculan a proceso a cuñado de Inés Gómez Mont; FGR acusa defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el Ministerio Público Federal (MPF) aportó datos de prueba contundentes para que un juez otorgara la vinculación a proceso en contra de Alejandro “N”, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal.

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¿Por qué fue vinculado a proceso Alejandro “N”?

A través de un comunicado dio a conocer que el juzgador dictó prisión preventiva y determinó cuatro meses de plazo para la investigación complementaria de quien fue detenido luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), le cumplimentaron el mandamiento judicial correspondiente en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Señaló que posteriormente, en la audiencia respectiva, el trabajo del Ministerio de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) permitió obtener las determinaciones mencionadas, con lo que se continuará con el proceso legal y definir la situación jurídica del imputado.

Alejandro “N” era requerido por posibles hechos relacionados con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en perjuicio al fisco federal.

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¿Qué aclaró la FGR sobre los procesos de extradición?

La instancia aclaró que el caso de Alejandro “N” no tiene relación alguna con los procedimientos de extradición en los Estados Unidos de América, que enfrentan Víctor “N” e Inés “N”, quienes son requeridos en México por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En cuanto a Víctor “N”, fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 y su próxima audiencia se encuentra programada para noviembre de 2026. La FGR continúa fortaleciendo la petición formal de extradición con la cual se acrediten diversos factores que solicita la autoridad estadounidense.

Si bien continúa sujeto al procedimiento migratorio, Estados Unidos le concedió libertad mediante el pago de una fianza y la colocación de un dispositivo de geolocalización.

Respecto a Inés “N”, también se presentó la solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra, y de la misma manera que Víctor “N”, el Departamento de Justicia de los EUA informó que se deberá presentar la petición formal de extradición, misma en la que esta FGR continúa trabajando a fin de cumplir con cada uno de los elementos que la autoridad estadounidense solicita.

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¿Cuál es la situación jurídica de los involucrados?

Detalló que estas personas cuentan con el derecho de presunción de inocencia mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Asimismo, precisó que Alejandro Mario Álvarez Puga, si bien guarda parentesco con Víctor Manuel Álvarez Puga, casado con Inés Gómez Mont, quienes enfrentan un procedimiento de extradición en los Estados Unidos de América por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no tiene relación alguna con dicho asunto.

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