¿Por qué sancionaron a la FMF? Autoridad revela irregularidades del Fan ID y uso de datos personales

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció la imposición de una multa de 42 mil 849 millones 095 pesos a la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. (FMF) por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el sistema Fan ID.

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¿Por qué fue sancionado el sistema Fan ID?

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la dependencia indicó que se determinó que la Federación, en su carácter de responsable del tratamiento de datos personales recopilados a través del sistema Fan ID, cometió dos infracciones:

En primer lugar, señaló que no informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles, recabando fotografías de los aficionados para generar el Fan ID, pero sin señalar en su aviso de privacidad que esos datos eran sensibles.

De acuerdo a la Secretaría, esta omisión impidió que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento de su información personal y pudieran decidir de manera informada sobre su uso.

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¿Qué incumplimientos detectó la autoridad?

En segundo lugar, explicó que no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles.

Aparte, para tratar datos sensibles, la ley exige el consentimiento expreso y por escrito del titular, el cual debe ser inequívoco, es decir, que existan elementos que demuestren de manera indudable su otorgamiento. La FMF se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa, ni firma electrónica o cualquier otro mecanismo de indicación que acreditara, de manera indudable, que era el titular quien otorgaba su consentimiento.

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La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno impuso una multa de más de 42 mdp a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el… pic.twitter.com/5lIhjDlb1L — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 12, 2026

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¿Cómo se determinó el monto de la multa?

La autoridad también determinó que la FMF incumplió con los principios de responsabilidad y licitud, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales y, en consecuencia, infringir el marco jurídico aplicable.

Detalló que el monto de la multa se determinó considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la FMF, de acuerdo con su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal 2024. Es importante remarcar que la notificación de esta resolución obedece estrictamente a los plazos previstos en la ley y al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente.

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