Hoy No Circula lunes: ¿Qué autos descansan en CDMX y Estado de México?

Si vas a salir este lunes 13 de julio de 2026, es importante revisar el programa Hoy No Circula para evitar multas y contratiempos en la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), el programa opera de manera habitual este lunes, siempre y cuando no se active una contingencia ambiental por ozono o partículas.

La restricción vehicular aplica de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan este lunes en CDMX y Edomex?

Para este lunes deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

Engomado amarillo .

. Terminación de placas 5 y 6 .

. Vehículos con holograma 1 y holograma 2.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa Hoy No Circula.

Si durante el día la CAMe declara una Fase I de Contingencia Ambiental, las restricciones podrían modificarse y abarcar un mayor número de vehículos, por lo que es recomendable mantenerse atento a los avisos oficiales.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción.

Pueden circular con normalidad los vehículos con:

Holograma 0 y 00 .

y . Autos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Unidades destinadas a servicios urbanos y de seguridad.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con autorización correspondiente.

Los autos con estas características pueden transitar aun cuando corresponda el día de restricción del color de su engomado.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que incumplan el programa pueden recibir una sanción económica y la remisión del vehículo al depósito vehicular.

La multa por infringir el Hoy No Circula equivale a 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además del pago por arrastre y estancia del vehículo en el corralón, según determine la autoridad correspondiente.

Antes de salir, verifica el color del engomado, la terminación de tus placas y el holograma de verificación de tu automóvil. También es recomendable consultar el estado de la calidad del aire, ya que una contingencia ambiental puede modificar las restricciones de circulación en cualquier momento. La información oficial se actualiza diariamente a través de la CAMe y la Sedema.