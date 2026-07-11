Detienen a tres presuntos implicados en agresión contra Sandra Fernández

América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N” fueron detenidos en Morelos, señalados por el ataque perpetrado contra la aspirante a la presidencia municipal de Yautepec.

Tres presuntos involucrados en el ataque perpetrado el pasado 30 de junio contra la aspirante a la presidencia municipal de Yautepec, Sandra Fernández, fueron detenidos por autoridades federales y estatales como resultado de un operativo conjunto.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que un juez otorgó las órdenes de aprehensión en contra de América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N”, luego de que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio integrara los elementos de prueba conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para este tipo de delitos.

Las capturas fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, la Agencia de Investigación Criminal, Defensa, Sema y Guardia Nacional.

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Durante el despliegue fueron asegurados un vehículo de procedencia ilícita, un arma corta, cartuchos, un cargador y diversas dosis de droga.

El ataque a la aspirante ocurrió mientras habitantes se encontraban reunidos para presenciar la transmisión del partido entre México y Ecuador en una cancha de usos múltiples.

Como consecuencia de la agresión murieron Miguel Tijeras, esposo de Sandra Fernández y asistente del diputado federal de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez, así como una menor de edad y nueve personas resultaron lesionadas, incluida la aspirante a la alcaldía por el partido Nueva Alianza.

El Ataque Yautepec es investigado por las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

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