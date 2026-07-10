Tinacos gratis en Ciudad Juárez durante julio: requisitos y colonias donde aplica el apoyo

La JMAS de Ciudad Juárez entrega tinacos gratuitos a familias de la zona de Los Kilómetros como parte del programa Agua para Todos durante la temporada de calor.

Con el calor que suele pegar fuerte durante el verano, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez puso en marcha un programa para entregar tinacos gratis a familias que viven en la zona conocida como Los Kilómetros.

La iniciativa forma parte del programa Agua para Todos en Los Kilómetros, que busca ayudar a los hogares de esta zona a almacenar agua de forma segura, sobre todo en lugares donde el abasto puede complicarse por las altas temperaturas o las condiciones del servicio.

¿Quiénes pueden solicitar un tinaco gratis en Ciudad Juárez?

El apoyo es para las personas que viven en distintas colonias ubicadas al poniente de Ciudad Juárez, en la zona de Los Kilómetros. Y para acceder al beneficio, será necesario comprobar que el domicilio se encuentra dentro de las colonias contempladas por el programa y pasar el proceso de verificación que realiza la JMAS.

¿En qué colonias están regalando los tinacos?

El programa aplica para quienes viven en las siguientes colonias:

Kilómetro 27.

Kilómetro 28.

Kilómetro 29.

Granjas Santa Elena.

Granjas Polo Gamboa.

Colinas del Norte.

Villa Esperanza.

Valle Dorado I.

Valle Dorado II.

La Campesina.

Tarahumaras.

Granjas del Desierto.

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¿Qué necesitas para obtener un tinaco gratis?

Si quieres solicitar el apoyo, tendrás que acudir al Centro de Atención ubicado en Las Maracas y llevar la documentación que pide la JMAS. Los requisitos son una identificación oficial vigente y un documento que acredite la propiedad del inmueble.

¿Dónde se solicita y cómo deciden quién recibe el apoyo?

Después de entregar los documentos, personal de la JMAS hará un censo o una visita al domicilio para verificar que la información sea correcta.

Con esa revisión, las autoridades determinarán si la vivienda cumple con los criterios del programa. Es decir, el tinaco no se entrega de forma automática, sino que depende de la evaluación que haga el personal encargado.

¿Por qué están regalando tinacos en Ciudad Juárez?

La intención es que las familias de estas colonias puedan almacenar agua de manera segura durante la temporada de más calor. En un estado como Chihuahua, donde las altas temperaturas pueden poner presión sobre el suministro, contar con un tinaco puede hacer una gran diferencia cuando hay bajas de presión o interrupciones en el servicio.

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