Sheinbaum pide coordinación a EU contra el crimen

Un llamado a coordinarse, es el que lanzó esta mañana la presidenta de México Claudia Sheinbaum, a Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad.

En medio de los cuestionamientos por la presunta participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta pidió en particular a las agencias de seguridad coordinarse y colaborar con México y no actuar de manera unilateral.

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Durante esta semana Sheinbaum, insistió en que el exembajador Ken Salazar, mintió tras asegurarle al gobierno mexicano que no era su operativo en el que se llevaron a El Mayo en julio del 2024.

“Cuando hay coordinación se logran mejores resultados... El llamado que hacemos a las agencias de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos es mejor coordinarse, es mejor colaborar. Los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía de México, es mejor, mucho mejor cuando se coopera”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué respondió Ken Salazar sobre la captura de “El Mayo” Zambada?

El miércoles pasado a través de sus redes sociales Ken Salazar respondió y sentenció que él habló con verdad sobre el caso.

¿Por qué Sheinbaum considera que hubo injerencia?

Sheinbaum insistió que la presunta participación del FBI en la detención implica una violación a la soberanía de México.

“No fue que no sabían, si lo exponen como una operación del FBI, pues sí fue una operación de FBI, cómo que no sabían. Si fue una operación del FBI en territorio mexicano, quiere decir que hubo injerencia sin informarle al gobierno mexicano”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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