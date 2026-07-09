SCJN buscará que las abejas sean sujetos de derecho

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un asunto que podría marcar un precedente en la protección ambiental en México: determinar si las abejas pueden ser reconocidas como sujetos de derecho a la luz del derecho humano a un medio ambiente sano. La decisión surge luego de que el Pleno atrajera un caso relacionado con la defensa jurídica de estos insectos polinizadores, fundamentales para la biodiversidad y la producción de alimentos.

De aprobarse este criterio, las abejas podrían contar con una protección legal más amplia, permitiendo que autoridades o representantes promuevan acciones judiciales para evitar daños a sus poblaciones y hábitats cuando exista una afectación ambiental.

¿Por qué la SCJN analizará si las abejas pueden ser sujetos de derecho?

El Pleno de la SCJN resolvió atraer un asunto que busca definir si, bajo el marco constitucional del derecho a un medio ambiente sano, las abejas pueden ser consideradas sujetos de derecho y, por lo tanto, contar con representación legal en procedimientos judiciales.

Actualmente, el caso no significa que las abejas ya tengan ese reconocimiento. Lo que hará la Corte será estudiar los argumentos jurídicos y constitucionales para establecer un criterio que podría convertirse en un precedente para futuros litigios ambientales.

En los últimos años, diversos sectores académicos, organizaciones ambientales y comunidades indígenas han impulsado la idea de reconocer derechos a elementos de la naturaleza y a especies esenciales para los ecosistemas, como ocurre en otros países con ríos, bosques y animales.

¿Qué implicaría que las abejas sean reconocidas como sujetos de derecho?

Si la SCJN determina que las abejas pueden ser sujetos de derecho, esto permitiría fortalecer su protección frente a actividades que pongan en riesgo su supervivencia, como el uso indiscriminado de pesticidas, la pérdida de hábitat o la contaminación ambiental.

Además, podrían promoverse acciones legales para exigir medidas de conservación cuando exista una amenaza contra las colonias de abejas o contra los ecosistemas donde habitan.

La relevancia de este debate es enorme, ya que alrededor del 75 % de los cultivos alimentarios del mundo dependen, al menos en parte, de los polinizadores, de acuerdo con organismos internacionales y especialistas. Su disminución representa un riesgo para la seguridad alimentaria y la biodiversidad.

México refuerza la protección de las abejas durante 2026

La discusión en la Suprema Corte ocurre en un contexto de mayores esfuerzos para proteger a los polinizadores. En mayo de 2026, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley para el Fomento Apícola y la Conservación de Polinizadores, la cual reconoce a las abejas como especies de protección prioritaria, crea santuarios de polinización y establece sanciones para quienes dañen enjambres o utilicen plaguicidas peligrosos en actividades apícolas.

Aunque el análisis de la SCJN apenas comenzará y todavía no existe una resolución definitiva, el caso podría convertirse en uno de los precedentes ambientales más importantes de los últimos años en México, al abrir la puerta a una nueva forma de protección jurídica para especies indispensables en el equilibrio ecológico.