PVEM romperá con Morena en Chihuahua si imponen a Andrea Chávez para gobernadora

El Partido Verde Ecologista condicionó ir en alianza con Morena por la gubernatura de Chihuahua.

Abiertamente Arturo Escobar advirtió que sólo apoyarán a Morena si el defensor de la transformación es Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez.

Esta determinación tajante del PVEM representa un revés a las aspiraciones de la senadora con licencia, Andrea Chávez y al grupo respaldado por Adán Augusto López Hernández.

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¿Por qué el PVEM respalda a Cruz Pérez Cuéllar?

Escobar dio el total respaldo del Partido Verde y sostuvo que están listos para construir una alianza ganadora, siempre que esta lleve como próximo candidato a Pérez Cuéllar.

Cruz Pérez Cuéllar, presidente Municipal de Ciudad Juárez, mostró su solicitud de registro para ser aspirante a la gubernatura del estado de Chihuahua Ampliar

¿Qué busca el Partido Verde para las elecciones de 2027?

Arturo Escobar dejó en claro que no se trata de simpatías personales, sino de garantizar que lleguen los mejores perfiles en este y en los otros 16 estados donde se renovarán gubernaturas en 2027.

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