Programa Hoy No Circula 10 de julio: Confirman que autos no circulan este lunes en la CDMX y Edomex

Si planeas salir este viernes 10 de julio de 2026, es importante revisar si tu vehículo tiene restricciones por el Programa Hoy No Circula, ya que la medida continúa vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario oficial del programa y sin que hasta el momento se haya activado una Contingencia Ambiental, este viernes la circulación se mantiene bajo las reglas habituales establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué autos no circulan este viernes 10 de julio?

Este viernes 10 de julio de 2026 deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

Engomado azul .

. Terminación de placas 9 y 0 .

. Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche (22:00 horas) en la Ciudad de México y los municipios participantes del Estado de México.

Hasta la tarde del jueves, la CAMe no ha informado sobre la activación del Doble Hoy No Circula, por lo que el programa opera de manera normal. En caso de que cambien las condiciones ambientales durante el día, las autoridades podrían emitir un aviso oficial.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles deben detener su circulación. De acuerdo con la normativa vigente, pueden circular con normalidad:

Vehículos con holograma 00 y 0 .

y . Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos destinados a servicios de emergencia, seguridad y protección civil.

Transporte para personas con discapacidad que cumpla con los requisitos establecidos.

Algunos vehículos de transporte público y de servicios esenciales autorizados por la autoridad ambiental.

Si tu vehículo cuenta con alguno de estos supuestos, podrás circular sin restricciones durante la jornada.

¿Dónde aplica el Programa Hoy No Circula?

El Programa Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tultitlán, Chalco, Chimalhuacán y Valle de Chalco, entre otros.

Las autoridades recuerdan que incumplir con la restricción puede derivar en multas económicas y otras sanciones previstas en el Reglamento de Tránsito.

Antes de salir, también es recomendable consultar el reporte de calidad del aire, ya que si la CAMe declara una Contingencia Ambiental, las restricciones podrían modificarse con la aplicación del Doble Hoy No Circula, afectando a un mayor número de vehículos.