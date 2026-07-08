UNAM denuncia presunto fraude en examen de admisión 2026; detecta suplantación de identidad y redes de engaño

La tecnología encendió las alertas

El proceso de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) volvió a colocarse bajo los reflectores, pero esta vez no por el número de aspirantes ni por la alta competencia para conseguir un lugar, sino por la detección de un presunto fraude que derivó en una denuncia penal presentada por la máxima casa de estudios.

La universidad informó que durante las dos jornadas del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 identificó irregularidades relacionadas con intentos de suplantación de identidad y otros mecanismos fraudulentos utilizados para alterar el proceso de evaluación. La detección fue posible gracias a los sistemas de monitoreo implementados durante la aplicación del examen, apoyados por herramientas tecnológicas e inteligencia artificial que permitieron identificar comportamientos inusuales.

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Una red que prometía lugares asegurados

De acuerdo con la institución, las investigaciones apuntan a personas y empresas que ofrecían supuestos servicios para garantizar el ingreso a la universidad, engañando tanto a aspirantes como a sus familias con falsas promesas de aprobación.

Entre las prácticas detectadas se encuentran la venta de paquetes fraudulentos, la presunta sustitución de aspirantes por terceros durante la aplicación del examen y otras modalidades destinadas a vulnerar el proceso de selección.

Ante ello, la UNAM decidió presentar una denuncia penal para que las autoridades investiguen y sancionen a quienes resulten responsables de estas conductas ilícitas.

La Universidad Nacional Autónoma de México hizo una denuncia por fraude. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

Más de 158 mil aspirantes participaron

Pese a las irregularidades detectadas, la universidad enfatizó que el examen se desarrolló con normalidad para la gran mayoría de los participantes.

En total, 158 mil 712 aspirantes presentaron la prueba de ingreso a licenciatura durante las dos jornadas programadas, y la institución sostuvo que los intentos de fraude fueron casos aislados que no comprometieron la confiabilidad del proceso de evaluación ni la validez de los resultados.

Las autoridades universitarias señalaron que los mecanismos de vigilancia permitieron actuar oportunamente para detectar las anomalías antes de que afectaran el concurso.

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Llamado a no caer en engaños

Tras hacer pública la denuncia, la UNAM reiteró que ningún particular, gestor, empresa o intermediario tiene la capacidad de asegurar un lugar dentro de la institución.

Asimismo, pidió a los aspirantes desconfiar de cualquier oferta que prometa aprobar el examen a cambio de dinero, ya que el ingreso depende exclusivamente del desempeño obtenido en la evaluación oficial.

Universidad Nacional Autónoma de México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

La universidad recordó que todos los trámites relacionados con el proceso de admisión se realizan únicamente a través de sus canales institucionales y exhortó a denunciar cualquier intento de fraude.

Mientras las investigaciones continúan, la institución reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes que buscan ingresar a alguna de sus licenciaturas. La denuncia busca no solo sancionar a los responsables, sino también evitar que más familias sean víctimas de este tipo de estafas en futuros procesos de admisión.