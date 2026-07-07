MX- Álbum Retro Panini y Lotería Nacional: Así son los últimos cachitos del Mundial 2026 / Lotería Nacional

La fiebre mundialista y la tradición mexicana se fusionan en el cierre de una colección histórica. Con la llegada del Sorteo Zodiaco No. 1751, la Lotería Nacional y Panini anunciaron el silbatazo final de su Álbum Retro de futbol, poniendo en circulación los billetes número 19 y 20, las últimas piezas de esta edición especial que conmemora la historia de las copas del mundo.

Este proyecto, que unió la nostalgia de los coleccionistas con la pasión por el balompié, distribuyó de forma gratuita su álbum conmemorativo a través de canales digitales y puntos de venta autorizados. Ahora, llega a su conclusión con dos diseños que rinden homenaje directo a la identidad del fútbol mexicano.

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¿Cómo son los últimos cachitos del Álbum Retro Panini?

Los dos billetes finales de la colección encapsulan el orgullo del fútbol nacional en vísperas del Mundial 2026:

Billete Número 19 (El Uniforme Tricolor): Ilustra con gallardía la emblemática camiseta verde de la Selección Mexicana. Este diseño hace una retrospectiva de 40 años, recuperando los elementos visuales del cachito lanzado originalmente en mayo de 1986.

Billete Número 20 (La Afición y la Sede): Bajo el lema “Un país, una pasión”, este cachito celebra a la afición mexicana y destaca el papel de México como el primer país en ser tres veces anfitrión de la máxima fiesta del futbol (1970, 1986 y 2026).

Dato Histórico: A lo largo de 10 ediciones del Sorteo Zodiaco, esta colección incluyó desde homenajes a la Copa Jules Rimet y la Selección Femenil de 1971, hasta estampas con tipografías icónicas de los mundiales y estadios históricos como el Azteca, el Olímpico Universitario, el Cuauhtémoc, el 3 de Marzo y “El Volcán”.

Sorteo Zodiaco 1751: ¿Cuándo es y cuánto dinero ofrece el Premio Mayor?

Además de completar el álbum, estos últimos cachitos ofrecen la oportunidad de participar en el Sorteo Zodiaco No. 1751. Aquí te compartimos los detalles clave para jugar:

Detalle del Sorteo Información Clave Fecha y Hora Domingo 5 de julio de 2026 a las 20:00 horas Premio Mayor 7 millones de pesos en una serie Bolsa Total Repartible 24 millones de pesos en premios Dónde comprar Expendios oficiales, App MiLotería y miloteria.mx

Dónde ver en vivo el sorteo de la Lotería Nacional

Si adquiriste tus cachitos 19 y 20, podrás seguir la transmisión en directo del evento el próximo domingo a través del canal oficial de YouTube: Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.