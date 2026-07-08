Sin Cruz no hay alianza en Chihuahua: Partido Verde

Chihuahua, Chih. – El panorama político rumbo al próximo proceso electoral en el estado ha dado un giro estratégico. El coordinador político nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, condicionó formalmente la coalición con Morena y el Partido del Trabajo (PT), afirmando que no habrá alianza si Cruz Pérez Cuéllar no encabeza la candidatura.

Durante la Asamblea Informativa del Partido Verde en Chihuahua, la dirigencia nacional cerró filas en torno al actual alcalde de Ciudad Juárez de cara a la encuesta interna que definirá la coordinación de la Cuarta Transformación en la entidad.

NACIONAL | Arturo Escobar cierra filas con Cruz Pérez Cuéllar y condiciona alianza en Chihuahua



Durante una asamblea en Chihuahua, Arturo Escobar afirmó que el Partido Verde solo irá en alianza con Morena y el PT si Cruz Pérez Cuéllar encabeza la coordinación del movimiento de… pic.twitter.com/kmfOU8vkjv — W Radio México (@WRADIOMexico) July 9, 2026

“No es La Casa de los Famosos”: Arturo Escobar exige capacidad, no popularidad

Con un tono firme y recurriendo a analogías populares, Escobar dejó en claro que la designación del próximo candidato no debe tomarse a la ligera ni basarse en criterios superficiales.

“No se trata de elegir al más popular, esto no es La Casa de los Famosos; aquí hay que escoger al mejor, al que tiene la mayor experiencia, a quien ha gobernado bien. Y gracias a Dios, Chihuahua tiene a Cruz Pérez Cuéllar, una persona madura que reúne todas las características”, sentenció el líder del PVEM.

El dirigente nacional, quien asistió respaldado por liderazgos clave del partido, comparó el proceso con la elección de un director técnico en el fútbol, explicando que lo primordial es encontrar a la figura capaz de conducir la estrategia para que la transformación se consolide en el estado.

El ultimátum del PVEM para la coalición en Chihuahua

El mensaje central de la asamblea fue un llamado directo a la militancia y dirigencia de Morena. El Partido Verde condicionó su participación en el bloque oficialista bajo una premisa clara:

Convicción de unidad: El PVEM mantiene la intención de ir en bloque con Morena y el PT.

El PVEM mantiene la intención de ir en bloque con Morena y el PT. La condición: Que Cruz Pérez Cuéllar sea el elegido en el proceso interno.

Que sea el elegido en el proceso interno. El objetivo: Asegurar que uno de los perfiles con mayor experiencia gubernamental encabece el proyecto.

“Desde aquí hago la invitación a mis amigos de Morena: en el Verde haremos todo para que Cruz gane la encuesta, para que uno de los mejores políticos que tiene el país sea gobernador de Chihuahua”, añadió Escobar.

Cierre de filas y unidad interna

El evento contó con la presencia de figuras clave del partido a nivel local y federal, entre ellos:

Octavio Borunda , dirigente estatal del Partido Verde.

, dirigente estatal del Partido Verde. Alejandro Pérez , diputado federal.

, diputado federal. Alex Pérez Escalante, presidente del Comité Municipal.

Asimismo, destacó la asistencia de la diputada local Rosana Díaz, quien también se encuentra inscrita en la encuesta interna. Los dirigentes del PVEM hicieron un reconocimiento público a su disposición para competir, agradeciendo que priorice la unidad del movimiento y el proyecto colectivo por encima de las aspiraciones personales.

Con este posicionamiento, el Partido Verde eleva la apuesta en Chihuahua, presionando para que la encuesta interna de Morena favorezca al alcalde juarense bajo la advertencia de que la coalición total depende de este resultado.