Víctor Rodríguez Padilla: ¿Quién es el exfuncionario de Claudia Sheinbaum acusado de golpear a su esposa?

El nombre de Víctor Rodríguez Padilla se convirtió en tendencia luego de que se difundiera un video en el que presuntamente agredió físicamente a su esposa dentro de un domicilio. Tras la publicación del material, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, mientras el caso ha generado reacciones de autoridades federales y de la opinión pública.

Rodríguez Padilla es ingeniero y académico especializado en energía. Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y posteriormente dejó ese cargo. Diversos medios reportaron que sería considerado para otro puesto en el sector energético; sin embargo, la Secretaría de Energía aclaró que ese nombramiento nunca se formalizó.

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¿Quién es Víctor Rodríguez Padilla?

Víctor Rodríguez Padilla cuenta con una amplia trayectoria en el sector energético mexicano. Es ingeniero, investigador y profesor universitario, con experiencia en temas relacionados con la industria petrolera, la política energética y la soberanía energética del país.

A lo largo de su carrera participó en proyectos de investigación, análisis y diseño de políticas públicas relacionadas con los hidrocarburos y el sistema eléctrico nacional. Su perfil técnico lo llevó a ocupar la dirección general de Pemex, una de las empresas productivas más importantes del Estado mexicano.

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¿De qué se le acusa al exdirector de Pemex?

Sin embargo, su nombre pasó del ámbito energético al judicial luego de que María Felicia Jiménez, quien se identifica como su esposa, difundiera un video en redes sociales donde se observa una presunta agresión física ocurrida al interior de su vivienda y en presencia de un menor de edad. En el mensaje que acompañó la publicación, la mujer aseguró que decidió hacer pública la denuncia por temor a seguir siendo víctima de violencia y solicitó apoyo institucional para ella y sus hijos.

Tras la difusión del material, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La dependencia señaló que se brindarán las medidas de protección necesarias a la presunta víctima conforme avance el proceso.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el caso?

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el caso debe investigarse conforme a la ley y manifestó que la presunta víctima contará con el respaldo de las instituciones encargadas de atender casos de violencia contra las mujeres. Paralelamente, la Secretaría de las Mujeres confirmó que brinda acompañamiento y atención a María Felicia Jiménez.

Después de que el caso se hiciera público, Rodríguez Padilla anunció que se separaría de cualquier responsabilidad pública para enfrentar el proceso como ciudadano. Hasta este 28 de junio de 2026, la investigación continúa en curso y las autoridades no han informado sobre una resolución judicial. En apego al debido proceso, las acusaciones permanecen bajo investigación y corresponderá a la autoridad competente determinar las responsabilidades legales que, en su caso, procedan.