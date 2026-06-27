Gobierno federal se deslinda de Víctor Rodríguez Padilla y exige investigar agresión contra su esposa

El Gobierno Federal se deslindó de las acciones del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla quien dejó el cargo en mayo pasado.

Tras la difusión de un video en redes sociales, el Gobierno federal se deslindó de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de la difusión de un video en redes sociales en el que presuntamente agrede a su esposa.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Energía (Sener) aclaró que, aunque se había informado que Rodríguez Padilla se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) tras su salida de Pemex, dicho nombramiento “nunca se formalizó”.

La dependencia precisó que el exfuncionario no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y que, debido a los recientes acontecimientos, no se contempla formalizar su incorporación al instituto.

En paralelo, la Secretaría de las Mujeres condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres y exigió que el caso sea investigado por las autoridades competentes con perspectiva de género y sin permitir impunidad.

La dependencia informó que ya estableció contacto con la víctima para brindarle orientación, acompañamiento institucional, medidas de protección y apoyo en la presentación de la denuncia ante la fiscalía especializada.

“Para esta Secretaría es fundamental que cualquier acto de violencia contra una mujer sea atendido, investigado y sancionado”, señaló la institución, al reiterar que no se tolerarán conductas que atenten contra la dignidad y la integridad de las mujeres.

Condenamos cualquier acto de violencia contra las mujeres.



Desde la SecretaríaDeLasMujeres establecimos contacto para la orientación y acompañamiento a la víctima María Felicia Jiménez.



En el @GobiernoMX ninguna agresión contra las mujeres será tolerada.



Reiteramos nuestro… pic.twitter.com/qFKu2eiMvZ — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) June 27, 2026

El caso ha generado una amplia reacción en redes sociales y entre colectivos feministas, que han demandado una actuación inmediata de las autoridades para garantizar la protección de la víctima y el acceso a la justicia.

Con las dos tarjetas informativas difundidas este jueves, el Gobierno federal dejó claro que Víctor Rodríguez Padilla no forma parte de la administración pública y que las instituciones darán seguimiento al caso para evitar cualquier escenario de impunidad.

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