INEEL se desmarca de Víctor Rodríguez Padilla: afirma que su nombramiento nunca fue oficial

El INEEL aclaró que la incorporación de Víctor Rodríguez Padilla a la dirección general del organismo nunca llegó a formalizarse oficialmente.

El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias confirmó este sábado que la llegada del exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, a la dirección general del organismo nunca se concretó de manera oficial.

Con ello, el INEEL respaldó la postura que un día antes fijó la Secretaría de Energía, cuando apuntó que el exdirector de Pemex ya no ocupa ningún cargo como servidor público y que tampoco existe la intención de formalizar su nombramiento en el futuro.

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La versión, sin embargo, choca con lo ocurrido hace apenas unas semanas, cuando el pasado 1 de junio el INEEL realizó un acto interno para presentar a Rodríguez Padilla como su nuevo director y, dos días después, difundió un comunicado en el que informó que el exfuncionario “asume su cargo” al frente del instituto y se comprometía a fortalecer sus capacidades ante los retos de la soberanía y la transición energética.

Aunque la Sener evitó mencionar directamente el motivo, se refirió a los “recientes acontecimientos” de carácter público que frenaron el proceso; es decir, al video difundido por la esposa de Rodríguez Padilla en su canal de YouTube, grabación que se viralizó en las últimas horas y en la que se le observa golpeándola.

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