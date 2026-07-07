Fue una muerte circunstancial la del primer día del Fan Fest: Nadine Gasman

Suma un muerto más al saldo total de la CDMX durante los festejos de la Copa del Mundo

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman confirmó que la persona fallecida durante el primer día del mundial fue un hombre de 35 años se sintió mal mientras se encontraba en el Fan Fest, por lo que se fue caminando al Hospital Gregorio Salas en donde tuvo un infarto agudo de miocardio; esta persona dijo, tenía antecedente de enfermedad, “fue una muerte circunstancial, pero se decidió integrarlo en los fallecidos por haber estado en el Fan Fest”.

Desde “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin la funcionaria lamentó la muerte de esta persona al igual que de las otras cuatro víctimas, y detalló que “desde que inició el mundial se han dado más de 3 mil 500 atenciones leves, torceduras, raspones, heridas que se suturan en el sitio, personas con espuma en ojos, en general se ha atendido las emergencias médicas; la atención ha sido muy efectiva”.

.@nadgasman, titular de @SSaludCdMx



🔴 Desde el inicio del mundial el pasado 11 de junio, se registraron cinco fallecimientos en la capital.



¿Cuál es el balance mundialista hasta el momento?#AsíLasCosasW con @warkentin pic.twitter.com/t5ubgFIJEO — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 7, 2026

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Sobre el aprendizaje, reconoció que hay capacidad de atención en una Ciudad que atrae grandes masas en eventos deportivos como el Mundial, con más de 1 millón de personas bailando y tomando, pese a que esté prohibido ; sin embargo, dijo, “ se inventan cada cosa como el quiere volar y la espuma en los ojos son situaciones diferentes a las que se viven en las marchas” por lo que afirmó “hemos aprendido que lo te tenemos para atender la emergencia y la respuesta están aceitados, no se dice mucho, pero todo sector salud ha estad coordinada con las instituciones para tener médicos enfermeras y sobre todo atención de urgencias”.

No obstante, dijo “la atención de emergencia hay que fortalecerla y mantenerla, todos los escenarios deben ser contemplados cuando hay gente reunida. Hay que estar preparados para todo”, afirmó.

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