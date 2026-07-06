“A veces se gana y a veces se aprende”: Envía mensaje Claudia Sheinbaum tras eliminación del Tri

Los festejos mundialistas unió a las autoridades y a la ciudadanía en la zona oriente del Valle de México.

En un ambiente de gran expectación, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió a la explanada municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, para disfrutar junto a miles de personas la transmisión del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, en la fase de octavos de final del Mundial de Futbol.

La Jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y del presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.

Juntos compartieron las emociones del encuentro deportivo al lado de los vecinos de Neza, quienes a pesar del amargo resultado final, mantuvieron el apoyo constante al conjunto tricolor.

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Mensaje de aliento ante la derrota en octavos de final

Tras concretarse la eliminación de la Selección Mexicana, la mandataria federal envió un mensaje lleno de optimismo y unidad para levantar el ánimo de los aficionados.

“¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo”, expresó para reconocer el esfuerzo de los jugadores en la cancha.

A pesar de la tristeza que provocó el silbatazo final entre los asistentes reunidos frente a las megapantallas de la explanada, a través de sus redes sociales, la Presidenta destacó el lado positivo que dejó el torneo.

“Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre”, enfatizó, aplaudiendo el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial

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