México llama a connacionales en Reino Unido a disfrutar el partido con seguridad y respeto

La Embajada de México en Reino Unido lanzó un llamado a los connacionales a disfrutar del partido México vs Inglaterra con responsabilidad y respeto.

Desde tierra Azteca, las recomendaciones a los connacionales que viven en Reino Unido fueron emitidas desde la Embajada Mexicana previas a la disputa del partido entre el seleccionado inglés y la Selección de México.

A través de un mensaje en redes, la Embajada de México en Reino Unido hizo un llamado a los mexicanos que radican en aquella nación a disfrutar del partido de futbol de este domingo de manera respetuosa y relajada.

Uno de sus llamados fue: “Celebra con respeto hacia todos los aficionados. Evita discusiones o provocaciones relacionadas con el partido. Si el ambiente se torna tenso, aléjate del lugar y prioriza tu seguridad.

🇲🇽⚽ ¡Vivamos la pasión del fútbol con responsabilidad!



Con motivo del partido entre México e Inglaterra, invitamos a la comunidad mexicana en el Reino Unido a disfrutar del encuentro de forma segura y con respeto.



✔️ Celebra con respeto hacia todos los aficionados.

✔️ Evita… pic.twitter.com/h7pXj4Hu8F — Mexican Embassy UK (@Embamexru) July 4, 2026

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El partido en busca del pase a cuartos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026 se celebrará en el Estadio Ciudad de México con horario de inicio a las 18 horas, por diferencia de horario en Reino Unido terminaría por la madrugada, por ello las autoridades piden a los connacionales:

“Planea con anticipación tu regreso a casa, ya que el partido concluirá por la madrugada. En caso de una emergencia que requiera atención inmediata, llama al 999. Sigue las recomendaciones de las autoridades competentes como @metpoliceuk".

Asimismo, y en caso de requerir asistencia consular por alguna emergencia se puso a disposición el teléfono de emergencias de la Embajada de México en el Reino Unido: +44 7516 421725“.

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