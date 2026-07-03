Sheinbaum llama a celebrar con responsabilidad el partido de la Selección Mexicana de Futbol

Celebración responsable es el llamado del Gobierno previo al partido entre México e Inglaterra, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en la Ciudad de México. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Celebración responsable fue el llamado que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum desde Michoacán a los aficionados previo al partido del domingo de la Selección Mexicana contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

Luego de que cuatro personas murieran durante los festejos por la victoria ante Ecuador en la capital del país el pasado miércoles, la mandataria señaló que el Gobierno de la Ciudad de México ha reforzado las medidas para evitar aglomeraciones en torno al Ángel de la Independencia.

Refuerzan medidas de seguridad para los festejos

Pidió a la población atender las indicaciones de las autoridades de seguridad y protección civil.

“Lo que ha hecho es poner más pantallas a lo largo de Reforma para que no se concentren todos justamente pegados al Ángel de la independencia”, afirmó.

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Llaman a una celebración responsable tras el partido

Claudia Sheinbaum aprovechó para enviar un mensaje a la afición:

“Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebren el triunfo del próximo domingo de la selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad”.

Destacó que la responsabilidad debe ser “individual” para evitar grandes aglomeraciones.

“Si vemos que ya está muy lleno en un lugar, pues orientarnos a otro sitio”, agregó.

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