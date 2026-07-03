Morena propone hasta 12 años de prisión a quien trafique ilegalmente o dañe animales de la vida terrestre o acuática

Proponen hasta 12 años de prisión a quien trafique ilegalmente o dañe animales / NurPhoto

El diputado federal Carlos Mier Bañuelos propuso modificaciones legales para fortalecer el combate al tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres terrestres o acuáticas.

La iniciativa de ley busca reformar el artículo 420 del Código Penal Federal, para incrementar las sanciones y establecer nuevos criterios para castigar este delito que amenaza la biodiversidad nacional.

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Y plantea imponer una pena de cuatro a doce años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de vida terrestre o acuática como tortuga o mamífero marino, las especies acuáticas denominadas abulón, camarón, pepino de mar y langosta.

El legislador morenista explicó que su proyecto de ley pretende reforzar la respuesta del Estado mexicano frente a una de las actividades ilícitas de mayor rentabilidad a nivel internacional y que, de acuerdo con organismos especializados, mantiene estrechos vínculos con redes de delincuencia organizada.

¿Por qué busca endurecer las sanciones por este delito?

Dijo que México es muy rico en especies endémicas y que estas mismas condiciones han favorecido el desarrollo de actividades ilícitas vinculadas con la extracción, captura, acopio, transporte y comercialización ilegal de ejemplares de flora y fauna silvestres, fenómeno que en los últimos años ha adquirido dimensiones alarmantes.

El diputado Mier Bañuelos resaltó que, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha advertido que esta práctica representa una amenaza creciente para la conservación de las especies, el equilibrio de los ecosistemas y la seguridad de los Estados, debido a su estrecha vinculación con redes criminales transnacionales que obtienen importantes beneficios económicos mediante la explotación ilegal de recursos naturales.

El legislador de Morena reiteró que su propuesta busca dotar al Estado mexicano de herramientas jurídicas más eficaces para combatir una actividad que pone en riesgo la biodiversidad nacional y compromete el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por el país.

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