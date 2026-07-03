Credencial de salud gratis en México: así puedes tramitarla para usarla en IMSS e ISSSTE

La nueva credencial del Servicio Universal de Salud permitirá atención en IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar a partir de 2027

La credencial del Servicio Universal de Salud sigue tramitándose y más vale irle echando un ojo, porque este documento será importante para recibir atención médica en el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar en todo el país a partir de 2027.

El trámite es completamente gratuito y se hará poco a poco, siguiendo un calendario organizado por edad y por la primera letra de tu apellido, tal como lo anunciaron las autoridades.

Requisitos para tramitar la credencial del Servicio de Salud

Cuando te toque acudir al módulo, debes llevar tus documentos en original:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

CURP certificada.

Número de teléfono de contacto.

Correo electrónico, aunque este último es opcional.

Acta de nacimiento, únicamente en el caso de menores de edad.

Identificación oficial de la madre, padre o tutor, si el trámite es para un menor.

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¿Cómo tramitar la credencial universal de salud?

El procedimiento es bastante sencillo:

Ve al módulo del Bienestar más cercano y entrega los documentos que te soliciten.

Una vez hecho eso, deberás firmar el consentimiento para el uso de tus datos personales y permitir que te tomen las huellas y la fotografía.

Luego solo queda esperar la notificación, que llegará por mensaje de texto o mediante una llamada al 079 cuando tu credencial esté lista.

Finalmente, tendrás que regresar al módulo para recogerla y, si así lo deseas, descargar también la versión digital siguiendo las indicaciones que te proporcionen.

La idea es que poco a poco esta credencial se convierta en una especie de pase único para acceder a los servicios de salud pública en México, así que si ya formas parte de los programas del Bienestar, debes de estar pendiente de cuándo te toca hacer el trámite y tener tus documentos listos para no andar a las carreras.

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