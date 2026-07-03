Balean vivienda de Wilson Alcaráz “El Spiterman”, en Acapulco

La noche de este jueves, desconocidos habrían disparado a la vivienda del conocido influencer acapulqueño Wilson Alcaráz, mejor conocido como “El Spiterman”; hasta el momento las autoridades de justicia de Guerrero no han confirmado la agresión.

De acuerdo con fuentes de seguridad, antes de las 9 de la noche, se reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia El Rancho, en la zona urbana del municipio.

Vivienda de "El Spiterman" Ampliar

Según los reportes, agentes de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado, como primeros respondientes, acudieron a la zona y cercaron un domicilio que presentaba impactos de bala. Mas tarde se confirmó que se trata de la vivienda de “El Spiterman”.

La vivienda ha sido sumamente popular por ser un sitio desde donde graban contenido los hermanos Wilson y Luis Alcaráz, conocidos influencers en Acapulco y quienes han realizado colaboraciones con otros creadores de contenido de talla internacional.

Por el momento, los hermanos Alcaráz no se han pronunciado por estos hechos. Tampoco la Fiscalía de Guerrero ha informado sobre las acciones oficiales.