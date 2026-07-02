Padre buscador denuncia agresiones; exigen disculpa pública de Sheinbaum

Colectivos de madres buscadoras denunciaron haber sido víctimas de agresiones durante una manifestación realizada en la capital del país, luego de un enfrentamiento con elementos de la policía y un presunto grupo de choque. Tras los hechos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que solicitó una investigación para deslindar responsabilidades y sancionar posibles actuaciones indebidas.

En entrevista con Gabriela Warkentin, el padre buscador Fernando Vargas afirmó que los colectivos exigen una disculpa pública de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que las descalificaciones hacia las movilizaciones han contribuido a incrementar la violencia contra las familias buscadoras.

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¿Qué denuncian los colectivos de madres buscadoras?

Fernando Vargas aseguró que durante la protesta del pasado martes un grupo de aproximadamente cien personas en motocicletas irrumpió en la manifestación y agredió físicamente a integrantes de los colectivos, mientras les exigían liberar la circulación.

“Se abalanzan en un ataque directo. En tres ocasiones nos atacaron, como se puede ver en las imágenes, jaloneando a las personas, a las madres buscadoras, a varias mujeres; las arrastraron con las mantas. Ahí es donde su servidor interviene precisamente para cubrirnos, para acuerparnos todos en defensa del ataque de este grupo de choque y de policía. En la última agresión nos empiezan a empujar”. — Fernando Vargas, padre buscador

El padre buscador sostuvo que estos hechos representan una escalada en la violencia contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

Exigen disculpa pública y diálogo nacional

Fernando Vargas señaló que, además de la disculpa pública por parte de la presidenta, los colectivos buscan que el Gobierno Federal abra un diálogo nacional para atender la crisis de desapariciones en México.

Afirmó que las familias enfrentan un contexto de impunidad, falta de resultados en las investigaciones y miles de cuerpos sin identificar.

Don Fernando Vargas, padre buscador.



Busca a su hijo Olin, estudiante de Ingeniería.



🔴Estuvo presente en la marcha del pasado martes donde fue agredido por policías de la #CDMX.#AsíLasCosas con @warkentin



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Denuncian fallas en la atención de desapariciones

Vargas también criticó la actuación de las autoridades durante las primeras horas de una desaparición, al considerar que la respuesta policial suele ser tardía pese a que el tiempo es determinante para localizar con vida a las víctimas.

“Lo que vemos ahora en estas reuniones y manifestaciones con otros colectivos es el mismo patrón de deficiencia de investigación y de falta de actuación de la Policía, de protocolos complicados que no se observan ni se cumplen. Acabamos de ver el caso de Fátima, que después de una manifestación y bloqueo en Periférico es cuando salen a buscar y más de una semana después la encuentran sin vida; también el caso de Edith”. — Fernando Vargas, padre buscador

Las declaraciones se producen mientras el Gobierno de la Ciudad de México mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido durante la manifestación y determinar si existieron actuaciones irregulares por parte de elementos de seguridad.

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