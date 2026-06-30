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Amnistía Internacional acusa represión a madres buscadoras en Ciudad de México

Amnistía Internacional calificó como un “mensaje inadmisible de intolerancia” la respuesta de contención y presunta represión desplegada por el Gobierno de la CDMX en contra de los colectivos que exigen la localización de sus seres queridos.

FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

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Sandra Tapia Vázquez

La Amnistía Internacional manifestó su profunda preocupación por los operativos instrumentados por autoridades de la Ciudad de México durante las manifestaciones hechas por familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, al considerar que estas acciones ponen en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales.

FOTO: W Radio

¿Qué señaló Amnistía Internacional sobre los operativos en la CDMX?

A través de un pronunciamiento, la organización recordó que quienes salen a las calles para exigir verdad, justicia y la localización de sus seres queridos ejercen un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar.

Amnistía Internacional señaló que las familias buscadoras enfrentan diariamente la ausencia de sus familiares, la impunidad y, en muchos casos, riesgos derivados de las labores de búsqueda que realizan, por lo que advirtió que responder a sus demandas con acciones de contención o represión profundiza su revictimización.

“La respuesta a sus legítimas exigencias con acciones de contención o represión envía un mensaje inadmisible de intolerancia frente a quienes reclaman derechos que el Estado continúa sin garantizar plenamente”, expresó la organización internacional.

Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Hernández desaparecido desde hace dos años llamó a colectivos a continuar manifestándose de manera pacífica.

¿Qué acciones pidió la organización a las autoridades?

Condenó cualquier acto de represión contra las personas manifestantes y exigió a las autoridades de la Ciudad de México garantizar plenamente los derechos a la protesta, la libertad de expresión y la reunión pacífica.

Finalmente, llamó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para documentar y dar seguimiento a las posibles violaciones a derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones de familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda.

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