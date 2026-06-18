Fosas clandestinas en La Marquesa: hallan a cuatro extranjeros desaparecidos

Zafar y Guillermo llegaron a México desde Chicago en el mes de octubre para establecerse en el país; viajaban al sur de la CDMX cuando sus amigos dejaron de tener contacto con ellos.

El hallazgo de fosas clandestinas en el parque La Marquesa, en el Estado de México, permitió la localización de cuatro personas extranjeras durante un operativo realizado tras el reporte de desaparición de varias personas.

Operativo en La Marquesa permitió localizar dos fosas

El hallazgo fue hecho como resultado de un operativo en el Valle de los Venados, dentro del parque La Marquesa, en el Estado de México, derivado del reporte de desaparición de varias personas.

Durante las diligencias fueron localizadas dos fosas, en las que las autoridades llevaron a cabo trabajos de búsqueda e identificación.

En una primera fosa encontraron a un hombre y una mujer de origen keniano, cuyos cuerpos fueron recuperados como parte de las investigaciones en curso.

Identifican a dos personas con reporte de búsqueda

En la segunda fosa encontraron a dos ciudadanos norteamericanos que tendrían reporte de búsqueda y que serían identificados como Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo.

Las autoridades mantienen una investigación para confirmar plenamente las identidades y determinar las circunstancias relacionadas con los hechos.

Actualmente, existe una operación conjunta entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para el esclarecimiento de este caso.

Las fosas clandestinas encontradas en esta zona forman parte de una investigación que continúa en desarrollo, mientras las autoridades realizan diligencias para determinar responsabilidades y ampliar la información relacionada con las víctimas localizadas.

Síguenos en Google News y encuentra más información

ahz.