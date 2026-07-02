Fher de Maná y Liam Gallagher protagonizan pelea por México vs. Inglaterra: ¿Qué pasó entre los músicos?

El Mundial 2026 no solo ha encendido la pasión por el futbol, también ha desatado enfrentamientos inesperados fuera de la cancha. Esta vez, los protagonistas fueron Fher de Maná y Liam Gallagher, quienes intercambiaron mensajes en redes sociales previo al esperado duelo entre México e Inglaterra, generando miles de reacciones entre aficionados de ambos países.

¿Por qué se pelearon Fher de Maná y Liam Gallagher?

La polémica comenzó cuando Liam Gallagher, exvocalista de Oasis, publicó un mensaje en sus redes sociales asegurando que Inglaterra derrotaría sin problemas a la Selección Mexicana en el Mundial 2026. La publicación no pasó inadvertida para Fher Olvera, vocalista de Maná y reconocido aficionado al futbol, quien respondió con un mensaje defendiendo al Tricolor y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Ubícate, wey”.

El cantante mexicano aseguró que la Selección Mexicana tiene argumentos para competir de tú a tú con cualquier rival y expresó su confianza en que México puede dar la sorpresa frente al conjunto inglés.

Aunque el intercambio ocurrió en tono de rivalidad deportiva, las publicaciones captaron la atención de miles de usuarios que siguieron la conversación entre ambas figuras de la música.

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¿Qué ha dicho la gente en redes sociales por esta pelea inusual?

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios respaldaron a Fher por defender a México, otros apoyaron a Liam Gallagher y aprovecharon la ocasión para bromear sobre el histórico enfrentamiento futbolístico entre ambas selecciones. También hubo quienes celebraron el cruce de mensajes por tratarse de dos artistas con trayectorias internacionales, señalando que pocas veces una rivalidad mundialista llega hasta el mundo de la música.

Los memes tampoco se hicieron esperar y las redes sociales se llenaron de imágenes, montajes y comentarios que mezclaban canciones de Maná y Oasis con referencias al Mundial 2026.

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¿Cuándo juega México vs. Inglaterra y cuáles son los pronósticos?

México e Inglaterra se enfrentarán en uno de los partidos más esperados de la fase eliminatoria del Mundial 2026 el próximo 5 d julio en el estadio Ciudad de México, un duelo que ha despertado expectativa tanto entre aficionados como entre analistas deportivos.

Sobre el papel, Inglaterra parte como favorita debido a la calidad de su plantilla y su desempeño reciente en torneos internacionales. Sin embargo, la Selección Mexicana llega motivada tras una destacada actuación en el torneo, invicto hasta el momento y buscará dar una de las grandes sorpresas del campeonato.

Precisamente esa ilusión fue la que motivó el intercambio entre Fher de Maná y Liam Gallagher, quienes trasladaron la pasión futbolera al terreno de las redes sociales y protagonizaron una de las discusiones más llamativas del Mundial. Ahora solo queda esperar el silbatazo inicial para saber si el pronóstico de Liam Gallagher se cumple o si México consigue el resultado que Fher y millones de aficionados esperan.