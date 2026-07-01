Relación México-Ecuador: Sheinbaum descarta restablecer vínculos diplomáticos tras triunfo en el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que pueda restablecerse próximamente la relación México-Ecuador, luego de que la Selección Mexicana derrotó a Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria recordó que el rompimiento de relaciones diplomáticas se originó después de que un grupo de policías ecuatorianos ingresó a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de presunto desvío de recursos públicos.

TE PUEDE INTERESAR: Podría reforzarse seguridad en partido del domingo: Sheinbaum

¿Por qué México mantiene suspendidas las relaciones con Ecuador?

Sheinbaum Pardo subrayó que el restablecimiento de la relación México-Ecuador requiere el cumplimiento de diversas condiciones y no puede reducirse a un gesto político tras un encuentro deportivo.

“No debemos ser oportunistas de decir otra cosa. Es una gran selección, salió a jugar, y hay algo muy especial, que es el orgullo de ser mexicano. Ahí sí, se vive una enorme libertad en el país. No podría haber un millón de personas celebrando si no hubiera libertades. Ya el tema de Ecuador, pues, qué bueno que ganó México, vamos a ponerlo así. México rompió relaciones con Ecuador porque Ecuador invadió la Embajada de México en Ecuador, y cualquier país del mundo hubiera roto relaciones si alguien invade su embajada. Eso es lo primero en el caso de Ecuador. Y eso sigue”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué condiciones plantea Sheinbaum para restablecer la relación con Ecuador?

La mandataria informó que próximamente el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, acudirá a la conferencia matutina para informar sobre el estatus jurídico de la denuncia presentada por México y explicar cuáles serían las condiciones para restablecer los vínculos diplomáticos.

“Detuvieron a una persona dentro de la embajada, es como si hubieran venido a México a detener una persona sin ningún permiso. Es muy grave lo que hicieron, muy, muy grave. Y por eso no hay relaciones con Ecuador... Preguntarle al canciller en qué estatus está y cuáles serían las condiciones, vamos a ponerlo así, lo platicamos en otra mañanera, para que pudiera restablecerse la relación con Ecuador” — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sobre que el propio Daniel Noboa lo ha planteado señaló que tiene que haber varias consideraciones las cuales se platicaran en algún otro momento.

La presidenta reiteró que el ingreso de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la sede diplomática mexicana constituye una violación al derecho internacional y que ese hecho continúa siendo el principal obstáculo para normalizar la relación México-Ecuador.

Cabe recordar que, a mediados de junio, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó su disposición para restablecer las relaciones con México y afirmó que sería positivo para las empresas mexicanas que mantienen inversiones en territorio ecuatoriano.

Síguenos en Google News y encuentra más información