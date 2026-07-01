Presupuesto UNAM: Rector pide aumento para 2027 de un punto porcentual por encima de la inflación

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) requiere un incremento en el presupuesto para 2027 de al menos un punto porcentual por encima de la inflación, estimó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, luego de entregar a la Cámara de Diputados los resultados de la Cuenta Pública 2025 de la UNAM, el rector consideró que, para cubrir las necesidades más prioritarias de la máxima casa de estudios, el aumento presupuestal debería superar en un punto porcentual la inflación, que actualmente se ubica en 3.9%.

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¿Cuánto presupuesto adicional solicita la UNAM para 2027?

De acuerdo con el rector, la UNAM requeriría alrededor de 3 mil millones de pesos adicionales a los cerca de 60 mil millones de pesos que recibe en promedio cada año por parte del Gobierno Federal.

“Tendríamos que ver cuáles son las proyecciones de la inflación, lo ideal sería que fuera un poco más que la inflación. Estamos un poco apretados, pero hemos tenido que hacer las economías del caso, pero ya para actualizar equipo y algunas otras cosas sí nos ayudaría un punto porcentual arriba de la inflación para el próximo año”. — Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM

La rendición de cuentas exige comunicar con precisión el destino de los recursos públicos y detallar los resultados alcanzados. Estas cifras cobran sentido cuando exponen el quehacer diario de una comunidad comprometida con la enseñanza, investigación, creación, difusión de la… pic.twitter.com/Zc7LWqALje — UNAM (@UNAM_MX) July 1, 2026

Lomelí Vanegas explicó que el presupuesto UNAM ha sido administrado bajo políticas de austeridad, lo que ha permitido fortalecer programas de apoyo para la comunidad estudiantil, especialmente en materia alimentaria.

¿Cómo ha utilizado la UNAM sus recursos?

El rector destacó que las medidas de austeridad han permitido crear apoyos extraordinarios, como el programa alimentario “Ifigenia Martínez”, destinado a complementar las becas que ya reciben miles de estudiantes.

“Ha sido benéfica porque incluso nos ha permitido sacar adelante algunos apoyos extraordinarios como el programa de apoyo alimentario ‘Ifigenia Martínez’, que es un complemento para los que ya tienen otras becas, es un complemento para alimentación. Yo creo que, dada la demanda que hay de educación superior, sí es importante apoyar a la UNAM, pero también crear opciones en otras partes del país”. — Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM

Durante la entrega de la Cuenta Anual 2025 a la Cámara de Diputados, Leonardo Lomelí reiteró el compromiso de la UNAM con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.

La autonomía se ratifica con acceso a la información pública y apertura al escrutinio. La transparencia permite acreditar que el trabajo académico y la función social de la Universidad se realizan con integridad y apego a sus fines, afirmó el #RectorLomelí al entregar la Cuenta… pic.twitter.com/BhYCl0ZQ7S — UNAM (@UNAM_MX) July 1, 2026

Asimismo, informó que durante 2025 la institución destinó el 61.1% de su gasto a la docencia, el 26.4% a la investigación, el 7.5% a la extensión universitaria y el 5% a la gestión institucional.

La investigación universitaria generó cerca de 12,000 productos académicos y sostiene laboratorios, proyectos, acervos, servicios nacionales y redes académicas que abordan temas clave para el país y el mundo, como salud, agua, energía, medioambiente, desigualdad, democracia,… pic.twitter.com/T2s0iBG1fF — UNAM (@UNAM_MX) July 1, 2026

El rector añadió que la UNAM atendió durante ese periodo a más de 106 mil estudiantes de bachillerato y aproximadamente 266 mil alumnos de licenciatura y posgrado.

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