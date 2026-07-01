Firma Sheinbaum decreto para crear el INEHRM… se estudiarán transformaciones de México

El Instituto INEHRM se integrará a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y ofrecerá tres licenciaturas, tres maestrías y diversos diplomados, tras decreto presidencial. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la firma de un decreto para crear el Instituto INEHRM, el cual operaba bajo la tutela de la Secretaría de Cultura y que, a partir de este miércoles, se integra a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

De acuerdo con la Primera Mandataria, con distintas licenciaturas y posgrados será posible analizar las transformaciones que ha vivido el país.

“Que no se diga que este instituto es a costa de los demás. Eh, todos los institutos que existen ahora del sistema de la Cesciti. Este año abrimos 200 plazas para esos institutos. Algo que no se hacía en más de, no sé, 10, 15 años. Eh, que se están en este momento procesando. Y el apoyo pues que se le da a las instituciones públicas que ya existen y la formación de esta nueva institución y es relevante que sea un primero de julio, a 8 años del triunfo de la cuarta transformación”.

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INEHRM ofrecerá licenciaturas, maestrías y diplomados

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, enfatizó que el estudio de la historia debe servir como una barrera moral frente a los discursos de odio que buscan, dijo, la división social, reforzando así la memoria histórica de México.

“El instituto podrá formar nuevas generaciones de especialistas y profesionales comprometidos con el conocimiento riguroso sobre nuestro país. Porque la historia no es un catálogo de fechas ni una sucesión de nombres ilustres. La historia es parte de la memoria viva de un pueblo. Un tema entre muchos que nos ha indicado la presidencia es tener atención e investigación en el avance de la extrema derecha en distintas partes del mundo. Frente a los discursos de odio que buscan exacerbar el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria de nuestro pueblo deben ser una barrera moral”.

Felipe Arturo Ávila Espinosa, director del Instituto INEHRM, recordó que la fecha de hoy, primero de julio, es simbólica para el movimiento de transformación que comenzó en 2018 y fue ratificado en 2024, subrayando que este gobierno tiene en la historia a una de sus principales guías.

“El instituto ofrecerá en principio tres licenciaturas. Una licenciatura en historia, una en Ciencias Sociales y Humanidades y una en administración pública y buen gobierno. Se busca desde estas licenciaturas que el pensamiento más avanzado en Ciencias Sociales y Humanidades se pueda impartir a las y los estudiantes en un formato híbrido que combine las clases presenciales con la educación a distancia. El instituto ofrecerá también tres maestrías. Una en humanismo mexicano, otra en estudios de género y feminismos”.

Calendario de ingreso y oferta académica

Además, explicó que se darán diplomados como educación, agrarismo, salud, problemas humanos, tecnologías de la información, IA, sociedades de cuidados, resistencias populares, derechos humanos y más.

Asimismo, se brindarán seminarios permanentes y se dejarán públicas una serie de colecciones sobre la historia de México, ciencias sociales, cultura y otros pensamientos de izquierda, entre otros.

El calendario contempla para julio la convocatoria, en agosto el curso propedéutico y el inicio de clases en el próximo ciclo escolar a mediados de septiembre. Con ello, el INEHRM iniciará sus actividades académicas con una oferta enfocada en la formación de especialistas en historia, humanidades y ciencias sociales.

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