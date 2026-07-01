Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: posibles alineaciones y dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está aquí, y nos regala un enfrentamiento inédito que promete chispas: Inglaterra vs. República Democrática del Congo. Los Three Lions, eternos candidatos al título, se miden ante unos Leopardos congoleños que llegan con el cartel de revelación del torneo y sin nada que perder.

¿Cómo llega la Selección de Inglaterra?

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel avanzó a esta instancia mostrando un fútbol pragmático pero efectivo en la fase de grupos. Con un ataque comandado por la experiencia de Harry Kane y la magia de Jude Bellingham, los ingleses parten como los claros favoritos en las casas de apuestas.

Sin embargo, la prensa británica sigue exigiendo un juego más vistoso. Para Inglaterra, cualquier resultado que no sea avanzar a los octavos de final sería catalogado como un fracaso histórico.

¿Cómo llega RD Congo?

La República Democrática del Congo: El “Caballo Negro” del Mundial 2026 ha hecho historia al clasificarse a la ronda de dieciseisavos. Con un bloque defensivo sumamente físico y transiciones a la velocidad de la luz lideradas por Yoane Wissa, el conjunto africano ya demostró que no le teme a los gigantes. Llegan motivados, con la moral por las nubes y el apoyo de todo un continente que sueña con la hazaña.

Alineaciones Probables de Inglaterra

Inglaterra: Jordan Pickford, N. O’ Reilly, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Jude Bellingham, Elliot Anderson, Marcus Rashford, Bukayo Saka y Harry Kane.

Posibles alineaciones RD Congo

RD Congo: L. M’Pasi, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, B. Cipenga, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Nathanaël Mbuku, Cédric Bakambu y Yoane Wissa.

Este será el primer enfrentamiento oficial en Copas del Mundo entre ambas selecciones. Nunca antes se han medido en un torneo de esta magnitud, lo que añade una capa extra de misticismo al encuentro. Aunque Inglaterra es favorita, el factor físico y el clima podrían jugar a favor de los africanos si el partido se alarga a la prórroga.

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