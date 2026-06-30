Nuevo requisito para retiros y depósitos en efectivo entra en vigor el 1 de julio: ¿Para quiénes aplica?
Aunque la noticia ha generado dudas entre los usuarios, el nuevo requisito no aplicará para todos los clientes
Si acostumbras realizar movimientos bancarios por grandes cantidades de dinero, hay un cambio que debes conocer. A partir del 1 de julio de 2026, entra en vigor un nuevo requisito para quienes hagan operaciones de alto monto en efectivo. La medida busca reforzar la seguridad en los bancos y fortalecer la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros.
¿Cuál es el nuevo requisito para retirar o depositar efectivo?
De acuerdo con lo informado por la Asociación de Bancos de México (ABM), las personas que realicen depósitos o retiros en efectivo iguales o superiores a 140 mil pesos deberán cumplir con dos nuevos requisitos:
- Presentar una identificación oficial vigente.
- Proporcionar al menos un dato biométrico, como la huella digital o el reconocimiento facial, según los mecanismos que implemente cada institución bancaria.
La medida se aplicará únicamente en operaciones realizadas directamente en ventanilla y forma parte de una estrategia del sector financiero para fortalecer los controles de seguridad y reducir el riesgo de fraudes o actividades ilícitas.
¿Quiénes deberán cumplir con esta medida?
El nuevo requisito no afectará a quienes realizan operaciones bancarias cotidianas ni a quienes hacen depósitos o retiros por montos menores.
La disposición está dirigida exclusivamente a las personas que acudan físicamente a una sucursal para retirar o depositar 140 mil pesos o más en efectivo, sin importar si son los titulares de la cuenta o terceros autorizados para realizar la operación.
¿Por qué los bancos pedirán datos biométricos?
La ABM explicó que esta medida busca fortalecer la seguridad del sistema financiero mexicano y dificultar el uso de cuentas bancarias para operaciones relacionadas con el lavado de dinero, el fraude o el financiamiento de actividades ilícitas.
Además, los bancos buscan homologar sus procesos con estándares internacionales de identificación y protección de los usuarios. Con la incorporación de datos biométricos será más sencillo verificar la identidad de quien realiza una operación de alto monto y reducir el riesgo de suplantación de identidad.
Si tienes previsto realizar un retiro o depósito en efectivo por una cantidad igual o superior a los 140 mil pesos, lo recomendable es acudir con una identificación oficial vigente y verificar previamente con tu banco si será necesario registrar algún dato biométrico para evitar contratiempos.