Nuevo requisito para retiros y depósitos en efectivo entra en vigor el 1 de julio: ¿Para quiénes aplica?

Si acostumbras realizar movimientos bancarios por grandes cantidades de dinero, hay un cambio que debes conocer. A partir del 1 de julio de 2026, entra en vigor un nuevo requisito para quienes hagan operaciones de alto monto en efectivo. La medida busca reforzar la seguridad en los bancos y fortalecer la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros.

¿Cuál es el nuevo requisito para retirar o depositar efectivo?

De acuerdo con lo informado por la Asociación de Bancos de México (ABM), las personas que realicen depósitos o retiros en efectivo iguales o superiores a 140 mil pesos deberán cumplir con dos nuevos requisitos:

Presentar una identificación oficial vigente.

Proporcionar al menos un dato biométrico, como la huella digital o el reconocimiento facial, según los mecanismos que implemente cada institución bancaria.

La medida se aplicará únicamente en operaciones realizadas directamente en ventanilla y forma parte de una estrategia del sector financiero para fortalecer los controles de seguridad y reducir el riesgo de fraudes o actividades ilícitas.

¿Quiénes deberán cumplir con esta medida?

El nuevo requisito no afectará a quienes realizan operaciones bancarias cotidianas ni a quienes hacen depósitos o retiros por montos menores.

La disposición está dirigida exclusivamente a las personas que acudan físicamente a una sucursal para retirar o depositar 140 mil pesos o más en efectivo, sin importar si son los titulares de la cuenta o terceros autorizados para realizar la operación.

¿Por qué los bancos pedirán datos biométricos?

La ABM explicó que esta medida busca fortalecer la seguridad del sistema financiero mexicano y dificultar el uso de cuentas bancarias para operaciones relacionadas con el lavado de dinero, el fraude o el financiamiento de actividades ilícitas.

Además, los bancos buscan homologar sus procesos con estándares internacionales de identificación y protección de los usuarios. Con la incorporación de datos biométricos será más sencillo verificar la identidad de quien realiza una operación de alto monto y reducir el riesgo de suplantación de identidad.

Si tienes previsto realizar un retiro o depósito en efectivo por una cantidad igual o superior a los 140 mil pesos, lo recomendable es acudir con una identificación oficial vigente y verificar previamente con tu banco si será necesario registrar algún dato biométrico para evitar contratiempos.